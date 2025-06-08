«لامبورن» بطلاً للديربي الإنجليزي

فجر المهر «لامبورن» مفاجأة بعد فوزه بلقب «الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر للفئة الأولى على مضمار إبسوم العريق. وشهد السباق الكلاسيكي الكبير انسحاب «رولينغ كورت» لجودلفين أحد أبرز المرشحين وبطل النسخة الأخيرة من الـ 2000 جينيز الإنجليزي.

وأهدى «لامبورن» المدرب إيدن أوبراين اللقب الحادي عشر واللقب الثالث على التوالي للمدرب الإيرلندي بعد إحرازه المركز الأول بقيادة الفارس وين لوردان مسجلاً زمناً قدره 2.38.50 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «ليزي غريف» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف تشارلي جونستون، فيما جاء ثالثاً «تينيسي ستد» بقيادة ديلان براون وإشراف جوزيف باتريك أوبراين.