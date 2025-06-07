«رولينغ كورت» و«تورنادو أليرت» لجودلفين يطاردان لقب «الديربي الإنجليزي»

يتطلع «رولينغ كورت» لجودلفين إلى معانقة مجد جديد مساء اليوم على مضمار إبسوم العريق في المملكة المتحدة عندما يخوض تحدي «الديربي الإنجليزي» بطموح حصد الثنائية بعد إحرازه لقب الــ2000 جينيز تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي وبقيادة الفارس وليام بيوك، حيث يخوض نجم جودلفين السباق في أول اختبار له لمسافة تتجاوز الميل وتحديداً 2400 متر في السباق الذي يأمل فيه ممثل جودلفين الثاني «تورنادو أليرت» في منح الشعار الأزرق الملكي لقب السباق الكلاسيكي الأهم في بريطانيا تحت إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وبقيادة الفارس أوشين ميرفي.

ويشهد الديربي الإنجليزي مشاركة خيول إماراتية وهي «سي سكاوت» بشعار عبدالله المنصوري وإشراف سيمون وإد كريسفورد، و«جرين ستورم» لأحمد الشيخ بإشراف شارلي جونستون، فيما تضم قائمة المنافسين أسماء عدة منهم «ديلاكروا» بإشراف إيدن أوبراين والذي يدفع أيضاً بـ «ذا ليون إن وينتر» و«برايد أوف آراس».

وتدشن خيول الإمارات مشاركتها في الحفل اليوم عبر الشوط الافتتاحي «إليزابيث ستيكس» لمسافة 1700 متر من الفئة الثالثة بمشاركة «برايت ثندر» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بإشراف المدرب كيه آر بروك، فيما يشارك في الشوط الثاني سباق «ديوميد ستيكس» لمسافة 1700 متر «آيس ماكس» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيه آر بروك كما يشهد الشوط مشاركة «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي.

وخطف «رولينغ كورت» ابن بطل التاج الثلاثي الأمريكي «جستيفاي» الأضواء بفوزه المثير في نسخة قوية من الـ2000 جينيز من الفئة الأولى على مضمار نيوماركت قبل نحو شهر، متفوقاً بفارق نصف طول على «فيلد أوف غولد»، الذي عاد ليفوز لاحقاً بسباق الـ2000 غينيز الآيرلندي.

ويملك «رولينغ كورت» مشاركتين فقط خلال موسمه الأول، حيث فاز في أول سباق ثم حل ثالثاً في سباق «آيكومب ستيكس» للفئة الثالثة، وقضى موسم الشتاء في دبي كلله بإحراز لقب سباق جميرا 2000 جينيز (ليستد) بفارق ستة أطوال، فيما أظهر «تورنادو أليرت»، المنحدر من نسل «تو دارن هوت»، بوادر واعدة خلف «رولينغ كورت» في نيوماركت، ويبدو مرشحاً للتألق في سباقات المسافات المتوسطة.

وأكد المدرب شارلي أبلبي أنه دائماً ما يعتبر سباق الـ2000 جينيز من أفضل التجارب التحضيرية للديربي، وسارت تدريبات «رولينغ كورت» بشكل جيد منذ فوزه في نيوماركت، آملاً أن لا يصبح المسار طرياً جداً اليوم، فهطول الأمطار بكثافة قد يؤثر سلبياً.

من جانبه، قال المدرب العالمي سعيد بن سرور إن «تورنادو أليرت» قدم أداءً جيداً في سباق الـ2000 جينيز وخرج من السباق بحالة ممتازة، وبعد أن قاده الفارس أوشين ميرفي في تمرين الأربعاء، بدا الحصان هادئاً ومسترخياً قبل السباق، مشيراً إلى أن مسافة الميل ونصف في إبسوم ستكون مناسبة له، وهذا الجواد يتمتع بقوام رائع ويبدو قادراً على التعامل مع المضمار بسلاسة.

من جهة أخرى، أسفرت أبرزت نتائج سباقات اليوم الأول من مهرجان الديربي الإنجليزي عن فوز «ماكسمايزد» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي بلقب سباق «وود كوت سيتكس» لمسافة 1200 متر مسجلاً زمناً قدره 1.11.75 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «هافانا هاريكان» بقيادة شارلز بيشوب وبإشراف إيف جونسون، وخطفت المهرة «ميني هوك» لقب الأوكس الإنجليزي لمسافة 2400 متر من الفئة الأولى بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين مسجلة زمناً قدره 2.38.91 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رقبة عن «ويرل» بقيادة واين لوردان وإشراف إيدن أوبراين فيما حققت «ديزرت فلاور» بطلة الـ 1000 جينيز المركز الثالث بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.