«سوفيرينيتي» لجودلفين بطل «ديربي كنتاكي» يطارد لقب «بيلمونت ستيكس»

تتجه الأنظار غداً إلى مضمار ساراتوغا في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحتضن سباق «بيلمونت ستيكس» ثالث سباقات التاج الثلاثي الأمريكي بمشاركة «سوفيرينيتي» لجودلفين بطل النسخة الأخيرة من ديربي كنتاكي، ويسعى «سوفيرينتيني» بإشراف المدرب وليام موت في المواجهة الكبيرة اليوم إلى تأكيد تفوقه على منافسيه «جورناليزم» و«بايزا»، حيث يلتقي الثلاثي المتصدر لسباق كنتاكي ديربي في صراع ناري على لقب سباق بيلمونت ستيكس لمسافة 2000 متر من «الفئة الأولى».



وكان «سوفيرينيتي» قد تفوق بفارق طول ونصف على «جورناليزم» في أولى مراحل التاج الثلاثي الأمريكي، حيث قدّم مهر جودلفين انطلاقة مبهرة في المراحل الأخيرة ليمنح الشعار الأزرق الملكي أول انتصار له في سباق «ديربي كنتاكي»، فيما أنهى منافسه «بايزا» السباق بقوة في المركز الثالث بفارق رأس فقط خلف «جورناليزم»، كما أن «سوفيرينيتي» و«بايزا» لم يشاركا في سباق بريكنس ستيكس للفئة الأولى الذي أقيم بعد أسبوعين على مضمار بيمليكو، والذي فاز به «جورناليزم» بأسلوب مثير رغم العوائق التي واجهها خلال السباق.



ويعد «سوفيرنتيتي» ابن «إنتو ميسشيف» المنتج محلياً وقد أظهر مؤهلاته للتاج الثلاثي منذ مشاركته الأخيرة كجواد ناشئ، حين اكتسح منافسيه بفارق خمسة أطوال في سباق «ستريت سينس للفئة الثالثة، فيما خاض خلال تحضيراته لسباق كنتاكي ديربي، مشاركتين تمهيديتين على مضمار غلفستريم بارك، حيث حقق فوزاً لافتاً في سباق فونتين أوف يوث للفئة الثانية، قبل أن يحل ثانياً بعد أداء قوي في سباق فلوريدا ديربي للفئة الأولى، بإشراف المدرب بيل موت.



وأكد مايكل بانهان، مدير إنتاج الخيول في جودلفين أمريكا جاهزية «سوفيرينيتي» وقال إنه يدخل سباق بيلمونت وهو في حالة ممتازة بعد إجراء تمرين قوي وسط مجموعة الأسبوع الماضي، ثم خاض تدريباً منفرداً رائعاً، مشيراً إلى أن المجموعة المشاركة قوية، حيث تعود الخيول الثلاثة الأوائل من سباق الديربي، وكلها تبدو في حالة مثالية قبل السباق، والجميع ينتظر هذا السباق الذي يجمع الفائز بلقب البريكنس ضد الفائز بالديربي وثقتهم كبيرة من قدرة «سوفيرينيتي» على تكرار مستوى أدائه في ديربي كنتاكي، بل وربما تقديم أداء أفضل هذه المرة.



ويشارك في حفل اليوم «ثينك بيغ» لجودلفين بإشراف المدرب مايكل ستيدهام، والذي يأمل في تتويج صعوده اللافت في سباقات السرعة على العشب بأول انتصار من الفئة الأولى، وذلك من خلال مشاركته في سباق جايبور لمسافة 1100 متر، حيث لم يذق طعم الهزيمة في أربع مشاركات على الأرضية العشبية، ويدخل هذا السباق بعد فوزين قويين في سباقي الفئة الثانية: هما سباق «شاكرتاون» على مضمار كينيلاند وسباق «توين سبايرز تيرف سبرينت».



إشادة



وأشاد مايكل بانهان، مدير إنتاج الخيول في جودلفين بتحضيرات «ثينك بيغ» بعد خوضه تدريباً رائعاً استعداداً لسباقه من الفئة الأولى على أرضية التابيتا في فيرهيل، خاصة وأن الجواد لم يُهزم في سباقات السرعة على العشب، ومن المتوقع أن يكون مرشحاً قوياً للفوز وتأكيد مكانته كأفضل جواد سرعة على العشب في البلاد، مؤكداً أنه سيكون من الصعب التغلب عليه إذا حصل على مجريات سباق مناسبة، خصوصاً وأن مستواه في تطور مستمر من سباق لآخر، عليه فقط أن يتحمل فارق الوزن أمام بقية الخيول.



من جانب آخر، يسعى «إيست أفينيو» لجودلفين، الفائز بسباق من الفئة الأولى، للعودة إلى مسار الانتصارات عندما يواجه أربعة من منافسيه السابقين في ديربي كنتاكي، ضمن مشاركته في سباق«مات وين» من الفئة الثالثة على مضمار شرشل داونز في الولايات المتحدة غداً. واستهل إيست أفينيو«مسيرته بأسلوب مبهر، حيث حقق فوزاً مميزاً في أول مشاركة له على مضمار إيليس بارك، قبل أن يسيطر على مجريات سباق بريدرز فيوتشريتي من الفئة الأولى في كينيلاند.



ويسعى المدرب بريندان والش لتحقيق فوزه الثاني في سباق مات وين، بعد أن قاد»ماكسفيلد«للفوز بنسخة 2020، والتي كانت تقام حينها كمحطة تأهيلية لسباق ديربي كنتاكي.



وقال مايكل بانهان، مدير إنتاج الخيول في جودلفين أمريكا إن «إيست أفينيو» يواصل تدريباته وتحضيراته بنفس الحماس الذي أظهره طوال العام، والمدرب بريندان سعيد جداً بحالته وهو يستعد للعودة إلى المسار الصحيح في سباق «مات وين»، لافتاً إلى أنه لم يظهر أنه ارتاح للأرضية الموحلة يوم الديربي، خاصة وأن الفارس ماني فرانكو أبلغهم بأنه واجه صعوبة في التعامل معها، ويأمل أن تكون الأرضية جافة على مضمار شرشل يوم السباق.