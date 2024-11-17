لجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية تستعرض خطط المرحلة المقبلة

أشادت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة سباقات الكأس الغالية وتعزيز مكانتها المرموقة عالمياً.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا بتشكيلها الجديد، الذي عقد لبحث خطط المرحلة المقبلة ومناقشة واستعراض مقترحات وبرامج تطوير منظومة سباقات الخيل العربية الخارجية التي تقام تحت مظلة الكأس الغالية.

حضر الاجتماع معالي سلطان ضاحي الحميري بجانب كل من: مطر سهيل اليبهوني الظاهري، عارف حمد العواني، فيصل أحمد الرحماني، مسلم سالم العامري، طارق محمد المهيري.

وأكدت اللجنة العليا حرصها الكبير لترجمة توجيهات سموه التي تمثل نهج الإمارات الثابت لدعم أسرة الخيل العربية في العالم وتعزيز الريادة العالمية للإمارات في سباقات الخيل العربية الخارجية عبر صناعة منظومة متطورة تسهم في تحقيق التقدم والازدهار لمسيرة الخيل العربي في أهم المهرجانات الكبرى في العالم، كما شهد الاجتماع اختيار فيصل الرحماني أميناً عاماً للجنة سباقات الكأس الغالية.

سباق

على جانب آخر، يحتضن مضمار الدار البيضاء «انفا» الرملي في المملكة المغربية الشقيقة، اليوم، المحطة الـ 13 ضمن أجندة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كل دول العالم.

كما تقام منافسات الكأس الغالية ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول على كأس الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ويشهد السباق الذي يقام لمسافة 1750 متراً في مضمار الدار البيضاء «انفا» الرملي، مشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا والمخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة «ليستد».

فوز

وضمن منافسات الكأس الغالية، أحرز الجواد «بهوان» لمنصور علي سليمان الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة كونور بيسلي، لقب سباق «تحضيري» كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة. وجاء فوز الجواد «بهوان» أمس في الشوط الخامس والرئيسي ضمن السباق الرابع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية والسباق لمسافة 2200 متر، بمشاركة 13 خيلاً، وبلغت جوائزه 111 ألف درهم، محققاً 2:28:18 دقيقة، بفارق 0.75 طول عن الوصيف «أف مقام».

وكان الفوز في الشوط الأول لمسافة 1200 متر من نصيب الجواد «أف الصنعاء» لراشد سعيد المزروعي، بإشراف حمزة الحميدة، وقيادة ساندرو بايفا، على لقب كأس الوثبة «ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات» وجوائزه 70 ألف درهم، محققاً 1:18:38 دقيقة.

وأهدى «جاب العفريت» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي الفوز الثاني للفارس ساندرو بايفا في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب «بينونة بارك» وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق، محققاً 1:17:77 دقيقة.

وتصدر «ريبل دي لوب» لعبيد علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب «الخبيرة بارك» وجوائزه 66 ألف درهم، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، محققاً 1:45:64 دقيقة.

وحقق المهر «ليبو دو كارير» لحمد عبد الرحمن كايد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية»، في الشوط الرابع لمسافة الميل بحصد لقب «الزعفرانة بارك»، وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 1:45:57 دقيقة.

وتمكن الجواد «ديزرت سنيك» لسيندي سنيك، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة باتريك كوسجريف، من حصد لقب «دلما بارك» في الشوط السادس لمسافة 2200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 2:18:48 دقيقة.

واختتم الجواد «جهوري» لأبوبكر كادورا، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سيلفستر ديسوسا، الأمسية بحصد لقب «ربدان بارك» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر وجوائزه 66 ألف درهم، محققاً 1:35:82 دقيقة.