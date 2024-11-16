كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينطلق غداً في المغرب

يحتضن مضمار الدار البيضاء "انفا الرملي" في المملكة المغربية الشقيقة غداً الأحد المحطة الـ 13 ضمن أجندة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها ال 31.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه بتطوير سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم.

كما تقام المنافسات ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول على كأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

ويشهد السباق الذي يقام لمسافة 1750 متراً مشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا، من عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن فئة (ليستد).

وتعد محطة المغرب من المحطات الرئيسية المهمة في أجندة السباقات السنوية، كما تجسد الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين الإمارات والمغرب، وتعكس الحرص على دعم المربين ومرابط الخيل العربي، وتوفير جميع الإمكانات لهم لتقدم وازدهار مسيرة الخيل العربي.