ثنائية لخيول ياس للسباقات.. وهاتريك لإسطبلات العجبان في العين

تألقت خيول ياس للسباقات في ثاني سباقات المضمار العيناوي لموسم 2024 - 2025، لتحقق الثنائية، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة سيلفستر ديسوسا، وجاء الفوز الأول عن طريق المهر «نوراكس داركا»، في تصدر سباق الخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر، وأكمل المهر «ساري» ثنائية ياس في الشوط الثالث للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق.

وفازت خيول إسطبلات العجبان بثلاثية، عن طريق الجواد «مجدي - الريف»، بإشراف عبدالله الحمادي، في الشوط الأول لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، والجواد «قاصد - العجبان» في الشوط الخامس لمسافة 1600 للخيول العربية «إنتاج الإمارات»، عمر أربع سنوات فما فوق، والمهر «مايسترو- العجبان» في الشوط السابع .

وكان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أقام سباقه الثاني بالموسم أول من أمس ، بحضور فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، المشرف العام للسباقات بمضمار نادي العين، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي. أكد فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، أن جمهور سباقات الخيل بمضمار العين، موعود بمفاجآت خلال السباقات المقبلة، في ما يتعلق بالجوائز، موضحاً أن غياب استمارات الترشيح في الحفل الثاني، كان لأسباب فنية طارئة، وستعود وفق نظام جديد، وبطريقة مختلفة، تخص مضمار العين فقط، وسيتم اتباع هذا النظام اعتباراً من السباق الثالث أو الرابع في الحد الأقصى. وأشاد الرحماني بالحضور الحاشد لعشاق السباقات، مؤكداً أنه يستحق التقدير والشكر والثناء، فبرغم غياب الترشيحات، حرص على الحضور، ما يؤكد وفاءه وعشقه، ولذلك سنحرص في مضمار العين على تقديره ونيل رضائه.