«خيول النخبة» في «تحضيري كأس رئيس الدولة» اليوم

يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية، اليوم، السباق الرابع في الموسم الحالي، ويتضمن سباقاً تحضيرياً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية.

ويشهد السباق 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 89 خيلاً، وتبلغ إجمالي جوائزه 511 ألف درهم.

ويقام السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في الشوط الخامس والرئيس، بمشاركة 13 خيلاً من النخبة، لمسافة 2200 متر، وتبلغ إجمالي جوائزه 111 ألف درهم.

وتفتتح الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1200 متر، بمشاركة 12 خيلاً عربية أصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات» وتبلغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم. وتتنافس 14 خيلاً عربية أصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، بينما يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، مشاركة 16 من الخيول العربية المبتدئة.

وتشارك 7 من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة في عمر 3 سنوات بالشوط الرابع لمسافة الميل، والبالغة جوائزه 66 ألف درهم، بينما يقام الشوط السادس لمسافة 2200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» البالغة جوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً في عمر 3 سنوات فما فوق.

وتتجه الأنظار إلى الشوط السابع والختامي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر البالغة جوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً في عمر 3 سنوات فما فوق.