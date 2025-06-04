نجوم جودلفين يستعدون لمواصلة كتابة التاريخ في المضامير العالمية

«رولينغ كورت» يسعى للجمع بين لقبي الـ2000 جينيز والديربي

تستعد كوكبة من خيول جودلفين المتوجة بالألقاب الكلاسيكية لمواصلة كتابة التاريخ في المضامير العالمية بعد أن حققت إنجازات مهمة في الفترة الماضية، وتضم قائمة الأبطال التي تتطلع إلى مواصلة رحلة المجد كل من «سوفرينتي»، «غود شير»، «رولينغ كورت» و«ديزرت فلاور»، التي تعود إلى مضامير المنافسة في نهاية الأسبوع الجاري بطموحات كبيرة.

ويستعد «سوفرينتي»، بطل «ديربي كنتاكي»، لخوض اختبار جديد في الجولة الختامية للتاج الثلاثي الأمريكي، عبر سباق «بيلمونت ستيكس» للفئة الأولى على مضمار ساراتوغا يوم السبت المقبل، ويبدو أن منافسه الرئيس سيكون «جورناليزم»، الذي حلّ وصيفاً خلفه في مضمار شرشل داونز، قبل أن ينتزع فوزاً دراماتيكياً في سباق «بريكنيس ستيكس».

وتسعى «غود شير»، التي رسخت مكانتها كأفضل مهرة في أمريكا الشمالية، إلى تعزيز سجلها الذهبي عبر سباق «أكورن ستيكس» للفئة الأولى يوم الجمعة، بعد أن فرضت سيطرتها على كنتاكي أوكس للفئة الأولى في مايو الماضي، علماً أنه لم يسبق لأي من خصومها الاقتراب منها بنحو طولين في سبع مشاركات متتالية.

«الديربي الإنجليزي»

وتتجه الأنظار يوم السبت إلى بريطانيا، حيث يخوض «رولينغ كورت» لجودلفين المنافسة على لقب «الديربي الإنجليزي» للفئة الأولى يوم السبت، على أمل أن يصبح أول جواد يجمع بين لقبي الـ2000 جينيز والديربي منذ عام 2012، بينما يدخل «تورنادو أليرت» المنافسة ذاتها بعد حلوله رابعاً في الجينيز على مضمار نيوماركت.

وتتطلع نجمة جودلفين المهرة غير المهزومة «ديزرت فلاور» لمضاعفة غلتها الكلاسيكية من خلال مشاركتها في سباق أبسوم أوكس للفئة الأولى، على أمل أن تصبح المهرة الـ50 التي تجمع بين لقبي 1000 جينيز والأوكس.

مشاركات مميزة

من جهة أخرى يرجح أن تكون وجهة «كوليفيكار» المقبلة في سباق «غران بري دو باريس» للفئة الأولى في الشهر المقبل على مسافة أطول قدرها ميل ونصف الميل، بعد أن قدم أداءً واعداً في أول مشاركة كلاسيكية له بإحرازه الوصافة، بفارق نصف طول في «الديربي الفرنسي» سباق «بري دو جوكي كلوب» للفئة الأولى في مضمار شانتيه.

وأكد «ترولرمان» جاهزيته للمنافسة على لقب غولد كب في رويال آسكوت، بعد أن حقق فوزاً مقنعاً في سباق هنري الثاني ستيكس للفئة الثالثة في مضمار سانداون بارك، علماً أنه حلّ وصيفاً العام الماضي خلف حامل اللقب «كيبريوس»، الذي يغيب عن المهرجان بعد إعلان اعتزاله مؤخراً.

ويعد «أوبرا بالو» مرشحاً لمهرجان رويال آسكوت، وذلك بعد فوزه في سباق هيرون ستيكس (ليستد) على مضمار سانداون بارك، وحقق ابن «غياث» الفوز بسهولة رغم تحفزه في المراحل الأولى من السباق، وقد يتخطى سباق سانت جيمس بالاس ستيكس لخوض منافسة أقل تحدياً في هذه المرحلة من مسيرته.

وخطف «أوبرا بالو» الأنظار بفوزه في سباق هيرون ستيكس (ليستد) في نفس حفل مضمار سانداون بارك، ليضع اسمه ضمن الأسماء المرشحة للمشاركة في مهرجان رويال آسكوت.