92 خيلاً في ثاني سباقات المضمار العيناوي الليلة

يقيم مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، الليلة، حفله الثاني لسباقات الخيول هذا الموسم، ويتألف من 7 أشواط، بمشاركة 92 من الخيول العربية الأصيلة، والتي تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 515 ألف درهم.

وفي استهلالية الحفل يقام سباق الخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، ويبرز كل من «سنان» و«تاج العز»، و«مجدي» كمرشحين للقب، وتظهر الخيول المبتدئة في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وخلاله يتطلع «نشوان» للفوز باللقب، غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين مثل «وحيد» و«منار».

وفي الشوط الثالث لمسافة 1800 متر تتنافس الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، ويبرز منها «ايه اف مهير»، و«ويل باور» كمنافسين على اللقب، فيما ينطلق الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 خيلاً عمر 4 سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية 85 ألف درهم.