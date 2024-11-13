«الدولي للفروسية» يشيد بما وفرته الإمارات لإنجاح عمومية الاتحاد في أبوظبي

أكد الاتحاد الدولي للفروسية أن دولة الإمارات وفرت جميع الإمكانات لنجاح اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الحالي.

وأوضح البلجيكي إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية أن عمومية الاتحاد الدولي 2024 في أبوظبي تمثل نقطة تحول في مسيرة التطور برياضات الفروسية، بحضور ومساهمات مسؤولي الاتحادات الوطنية، والمناقشات الثرية التي جرت في جو أسري وتنظيم مميز وطقس مثالي، لتحقيق نقلة نوعية ملموسة لكافة مجالات الفروسية.

وأضاف:" هذه المرة الثالثة التي أزور فيها دولة الإمارات، وسبق لي حضور فعاليات بطولة العالم للقدرة في بوذيب في 2023، وحضوري أيضاً الجولة الأولى من دوري لونجين للأمم بنسخته الأولى في أبوظبي خلال فبراير من العام الحالي.

وأثنى إنجمار دي فوس على مبادرة اتحاد الإمارات للفروسية والمجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي لتكريم المميزين من الفرسان والشركاء في عام 2024، وقال إن الفرسان يستحقون الجوائز التي منحت لهم لأنهم عملوا بجدية كبيرة للوصول إلى المراكز الأولى، مشيراً إلى أن التكريم يكتسب أهمية أيضاً بوجود مسؤولي الاتحادات الوطنية حول العالم.