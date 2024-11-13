7 أشواط للخيول العربية على مضمار العين غداً

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، غداً الخميس السباق الثاني في الموسم، بمشاركة 92 خيلاً، ويتضمن 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة تتنافس على إجمالي جوائز تبلغ 515 ألف درهم.

وتنطلق الأمسية بالشوط الأول للخيول العربية في عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، بإجمالي جوائز تبلغ 80 ألف درهم، ويقام الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة في عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، على جوائز تبلغ 70 ألف درهم، كما يمتد التنافس إلى الشوط الرابع للخيول في عمر 4 سنوات لمسافة 1400 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 85 ألف درهم.

وتشارك خيول عربية من إنتاج الإمارات في عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على الجوائز البالغ إجمالها 70 ألف درهم، ويقام الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1000 متر، بمشاركة الخيول العربية الأصيلة "إنتاج محلي"، في عمر 4 سنوات فما فوق، وتبلغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم.