الجواد «كاميل بيساور» يعانق لقب «الديربي الفرنسي»

حقق الجواد «كاميل بيساور» لقب «الديربي الفرنسي» من الفئة الأولى الذي أقيمت منافساته على مضمار «شانتيه» العريق في فرنسا بمشاركة نخبة من خيول أوروبا، وأحرز «كاميل بيساور» لقب السباق الكلاسيكي الفرنسي الكبير «بري دو جوكي كلوب» لمسافة 2100 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين مسجلاً زمناً قدره 2.4.40 دقيقة بعد صراع مثير بفارق نصف الطول عن «كواليفيكار» بشعار جودلفين والذي قدم أداءً مميزاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب أندريه فابر، فيما جاء في المركز الثالث «دي تاين» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف جون وثادي جوسدن.

من جهة أخرى، سجّل «لا كيمادا» لجودلفين انتصاره الأول في سباقات «ليستد» بعد عرض مميز قاده للفوز بسهولة في سباق «أزوشيجو ستيكس» على مضمار كيوتو في اليابان، وحقق «لاكيمادا» اللقب بقيادة يوسوكي فوجيوكا، بإشراف المدرب تيروهيكو تشيدا.