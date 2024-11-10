راشد بن دلموك: نعمل على تنظيم أفضل سباقات الخيل في «ميدان»

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباقات الخيل، أنهم ماضون في مواصلة العمل والتطوير في نادي دبي لسباق الخيل، لتنظيم أفضل السباقات في مضمار ميدان العالمي، بما يخدم مجتمع الفروسية وصناعة الخيل في دبي باعتبارها وجهة عالمية رائدة في هذا القطاع، مشيداً بجهود أعضاء فريق العمل في نادي دبي لسباق الخيل لاستقطاب أفضل الخيول إلى مضمار ميدان العالمي.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات الأمسية الأولى في موسم كرنفال سباقات دبي، الذي ينظمه نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان»، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير سباقات خيول سموه، وعلي آل علي، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق، ومحمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، وعدد من المسؤولين في قطاع رياضة الفروسية والملاك والمدربين، وجماهير من محبي سباقات الخيل.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك لـ«البيان»: الموسم الجديد سيشهد ارتفاعاً في التصنيفات العالمية في ظل مشاركة نخبة الخيول ذات الجودة العالمية العالية، وسيحرصون على أن يواصل كرنفال سباقات دبي مواصلة تسجيل الأرقام المميزة على مدار فعاليات الموسم، مشيراً إلى أن استقطاب الحضور الجماهيري من مختلف شرائح المجتمع من ضمن أولويات النادي، ويتطلعون في الفترة المقبلة إلى إطلاق مبادرات جديدة تلبي طموحات أهل الخيل في رياضة الفروسية، وتخدم هذا القطاع الرياضي المهم في الدولة.

تكريم الفائزين

وكرم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم خلال الأمسية الأولى لكرنفال سباقات دبي، الفائزين في النسخة الثالثة لجوائز الهيئة في مختلف الفئات للموسم الماضي 2023 - 2024 ، وحصد جائزة بطولة الملاك سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتسلم الجائزة المهندس محمد سعيد الشحي.

ونال المالك والمربي خالد النابودة جائزة أفضل منتج للخيل العربي، برعاية جمعية الخيول العربية، وسلم الجائزة المدير العام للجمعية محمد الحربي، وعيضة المنهالي، مدير الفعاليات بالجمعية، وتوج الفارس تاغ أوشي لبطولة الفرسان للمرة الثانية عشرة، فيما نال بوبات سيمار جائزة بطولة المدربين، ونال قيس البوسعيدي جائزة بطولة الفرسان المتدربين.

وظفر الفارس بات دوبس بجائزة بات سمولين لأفضل الفرسان أداء بالموسم، وحصل الوارث إبراهيم الحضرمي على جائزة النجم الصاعد، وحصد «هيروز دي لاجارد» للشيخ ناصر الحشار، جائزة أفضل خيل عربي، وتسلم الجائزة المدرب إبراهيم الحضرمي، وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة خبراء، شكلتها هيئة الإمارات لسباق الخيل.

الشوط الأول

ودشن كرنفال سباقات دبي فعالياته عبر الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة برعاية «المغامرات العربية» لمسافة 1400 متر، والبالغ قيمة جوائزه 140 ألف درهم، وحقق اللقب «كاناي دي فاوست»، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب عادل مشاحي، مسجلاً زمناً 1.32.79 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «مثابر»، بقيادة كونور بيسلي، وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

الشوط الثاني

وحقق «أواب» لقب الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة برعاية «الإمارات للعطلات» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة دانييل تودهوب، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.24.72 دقيقة بفارق خمسة أطوال ونصف الطول عن «دايموند ديلر»، بقيادة تاغ أوشي، وإشراف بوبات سيمار.

الشوط الثالث

وكسب «ليونز مين» لحمدان السبوسي التحدي في الشوط الثالث للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية «إماريتس دوت كوم» لمسافة 1900 متر والبالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، وذلك بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.58.56 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «لارش» بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف مصبح المهيري.

الشوط الرابع

وأحرز «مجير» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية طيران الإمارات» لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، محققاً المركز الأول، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.11.49 ساعة، بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «خنجر» لشادويل، بقيادة الفارس دانييل تودهوب، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الرئيس

وحصد «إمبريال إمبيرور» لـ«ديفا للسباق» لقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1900 متر، برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، محققاً زمناً قدره 1.36.81 دقيقة بفارق طولين ونصف الطول عن «لا سدود» بشعار «شادويل»، بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف بوبات سيمار. واحتل المركز الثالث «شامخ» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة أندرو سلاتري، وإشراف مايكل كوستا.

الشوط السادس

وحققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم المركزين الأول والثاني في الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية «الإمارات سكاي واردز» لمسافة 1400 متر والبالغ قيمة جوائزه، بعد أن حلق «قبول» باللقب، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 1.24.19 دقيقة بفارق أربعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «السيل»، بقيادة جيمس أورمان، وإشراف مايكل كوستا.

الشوط الختامي

وأسدل الستار على فعاليات الأمسية عبر سباق التكافؤ في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، برعاية «الإمارات للشحن الجوي» والبالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، ونال لقب الشوط الختامي «تولمونت»، بقيادة برناردو بينيرو، وإشراف سالم بن غدير، محققاً زمناً قدره 1.39.37 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «الضجة»، بقيادة سلفستر دي سوزا، وإشراف مصبح المهيري.

وعقد نادي دبي لسباق الخيل تزامناً مع انطلاق الموسم الجديد للكرنفال اتفاقية مع شركة PHI للإعلانات، ووقع علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لنادي دبي لسباق الخيل الاتفاقية مع علي عيسى، الرئيس التنفيذي للشركة، والذي أعرب عن سعادته واعتزازه بالشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل، حيث تعد هذه الخطوة بمثابة مصدر فخر لهم باعتبارهم شركة وطنية ستشارك في دعم كرنفال سباقات دبي، إضافة إلى أمسية كأس دبي العالمي في مسك ختام موسم السباقات على مضمار ميدان العالمي.

وقال علي عيسى لـ«البيان» إنهم يتطلعون إلى المساهمة في دعم الفعاليات الرياضية بدبي لا سيما الأحداث الخاصة برياضة الفروسية وسباقات الخيل، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، وأهمية المشاركة في مختلف الفعاليات المهمة، التي تحتضنها دانة الدنيا دبي.