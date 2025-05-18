بدعم وتوجيهات منصور بن زايد.. كأس رئيس الدولة تجذب نخبة الخيول في مضمار كابانيللي بروما اليوم

وتقام الكأس الغالية دعماً لاستدامة خطط تطوير منظومة سباقات الخيل العربي والعمل على تشجيع الملاك والمربين حول العالم لزيادة الاهتمام برعاية وتربية الخيل العربي ورفعة شأنه بكافة دول العالم، دعماً لتعزيز مكانته وحضوره البارز في السباقات العالمية الكبرى.
حيث تجمع قائمة الخيول المشاركة كلاً من: ممثل الإمارات في سباق المحطة الإيطالية «إش أم الشاهين» (المرتجز - الشيحانة بنت منجز) للمالك هلال العلوي وتحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو.
كما يشهد السباق مشاركة «عفجان» (تي أم فريد تكساس - مزون بنت عامر) بشعار الشقب ريسينغ وتحت إشراف جون دو ميول، وتحت قيادة الفارس أوليفييه داندينيه، «الزير» (المأمون مونلو - أسماء الخالدية) لمحمد بن فهد بن عبدالله حمد العطية، وتحت إشراف فرانسو روهو وقيادة الفارس غيوم غيدج غيه.
كما يوجد مربط وذنان ريسينغ في السباق عبر ممثله «رائد» (عامر - أونداره بنت منجز)، وذلك بإشراف جون دو ميول وقيادة الفارس توماس لوكاسيك، كما تضم القائمة: التجاني في دي سي، ديليريو، ديامانتي دي تريزينتا، الباسو تي، الينيو دي تريزينتا، إكسترا تايم، فولا دي جالورا، فيروس، فسبيروي، ميركوريو جو، أورلاندو جو، زيفيرو دي شيا.