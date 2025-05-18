«سيمبول أوف أونور» لجودلفين يتألق في كارنارفون ستيكس

تألقت خيول الإمارات على مضمار نيوبري العريق في المملكة المتحدة بعد تحقيقها الفوز بعدة ألقاب في الحفل الذي اشتمل على 8 أشواط، ودشن «سيمبول أوف أونور» بشعار جودلفين انتصارات خيول الإمارات بعد فوزه بلقب سباق «كارنارفون ستيكس» لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:09.78 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «أيديس أوف مارش» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين، كما حقق الفوز في الحفل ذاته «سداد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف روجر فاريان بعد إحرازه لقب «لندن غولد كب» لمسافة 2000 متر مسجلاً زمناً قدره 2.3.49 دقيقة.

وظفر «ارمرم» لزياد كلداري بلقب سباق «هونغ كونغ جوكي كلوب» لمسافة 1200 متر بقيادة ريان مور وإشراف ريتشارد هامون مسجلاً زمناً قدره 1.10.77 دقيقة، وفاز «ليد ارتيست» بلقب الشوط الرئيس لمسافة الميل من الفئة الأولى بقيادة أوشين ميرفي وإشراف جون وثادي جوسدن مسجلاً زمناً قدره 1.35.06 دقيقة، ويضاف انتصار «سيمبول أوف أونور» إلى سجل خيول جودلفين الحافل بالنجاحات وخاصة في السباقات البريطانية، آخرها تألق «ريبلز رومانس» بعد تحقيق فوزه الثاني عشر في سباقات الفئات، محققاً أول انتصار له على مسافة 2800 متر في سباق يوركشاير كب للفئة الثانية على مضمار يورك في المملكة المتحدة الجمعة الماضية.

وأعرب المدرب شارلي أبلبي عن سعادته وفخره بهذه الانتصارات، موضحاً أن «ريبلز رومانس» يعد مصدر اعتزاز لهم جميعاً، وتدريب جواد مثله يُعدّ شرفاً كبيراً، مشيراً إلى أنهم يدركون جيداً قدراته على مسافة الميل ونصف، لكنهم فضلوا عدم إرساله إلى الخارج في هذا الوقت من العام، ومنحه تجربة على مسافة أطول، لافتاً إلى أنهم كانوا مترددين بشأن خطوة البطل المقبلة، لكن الفارس وليام بيوك أوضح بعد السباق أنه حصان لمسافة الميل ونصف، وليس الميل وستة فيرلونغ.

وعن فوز«سيمبول أوف أونور»، قال المدرب أبلبي: كان ويليام مُصراً بعد سباق نيوماركت على أن العودة إلى مسافة ستة فيرلونغ ستكون الخيار الأمثل، و«سيمبول أوف أونور» قدّم عرضين قويين على هذه المسافة في ميدان، وأرضية السباق اليوم مثالية له، بفضل المسار المستوي والأرضية السريعة.