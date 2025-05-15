ثنائي جودلفين في اختبار كبير للديربي عبر بوابة «دانتي ستيكس»

تخوض خيول الإمارات، اليوم، غمار سباق «دبي دانتي ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية»، على مضمار «يورك» بإنجلترا، ويشارك ثنائي جودلفين «الباين تريل» و«ديفيلز أدفوكيت» في السباق تحت إشراف شارلي أبلبي، حيث يتطلع الثنائي الأزرق لتعزيز فرصهما في الديربي، من خلال سباق دانتي ستيكس، فيما تشارك «بيوتيفول لوف» لجودلفين بإشراف أبلبي سباق ميدلتون ستيكس للفئة الثانية، بجانب «نخيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف أوين براوز، كما تشارك «رويال دريس» لسعيد بن منانة بإشراف جيمس تيت.

ويتطلع «الباين تريل» لجودلفين إلى مواصلة انتصاراته، حيث لم يتعرض للهزيمة في ثلاث مشاركات له حتى الآن، وسبق له تحقيق فوز حاسم في ظهوره الأول بمضمار وولفرهامتون في فبراير، ثم قدم أداء مبهراً مجدداً على مضمار يارموث في أبريل، قبل أن يحقق فوزاً سهلاً من البداية حتى النهاية بسباق نيوماركت ستيكس (ليستد) في مهرجان الغينيز في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشاد المدرب شارلي أبلبي بجاهزية «البايرن تريل» وقال، إن تدريبات «الباين تريل» سارت بشكل جيد حتى الآن، ونعلم أنه يتحمل هذه المسافة، ونعتقد أنه يتحمل أطول منها، إنه حصان صعب تقييمه، لأنه لا يظهر الكثير من الإثارة في التدريبات، ولكن لا يمكنك أن تنكر ما حققه على المضمار، ويبدو أن «ذا ليون إن وينتر» هو الحصان الأوفر حظاً في السباق، على الرغم من أن حصاننا لن يكون بعيداً عن المنافسة في نسخة تنافسية من السباق.

وعن مشاركة «بيوتيفول لوف» في سباق دبي ميدلتون ستيكس من الفئة الثانية لمسافة 2100 متر قال شارلي أبلبي إنها قدمت عرضاً طيباً في عودتها الموسمية بسباق داهليا ستيكس، وعادت من السباق بحالة ممتازة، والعودة إلى المسافة الأطول ستكون من صالحها، وكذلك حالة الأرضية في يورك، ويفترض أن تكون حاضرة بقوة في المنافسة على اللقب.