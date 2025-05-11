«أوموري سيتي» لجودلفين يتطلع لمواصلة التألق في «الجينيز الإماراتي الفرنسي»

يستضيف مضمار لونغشامب في فرنسا، اليوم، سباقات «الجينيز الإماراتي الفرنسي»، بمشاركة نخبة من الأمهار والمهرات، ويشتمل الحفل على 5 سباقات، أبرزها الـ «2000 جينيز الإماراتي الفرنسي»، لمسافة 1600 متر من «الفئة الأولى»، بمشاركة 18 خيلاً، أبرزها المهر «أوموري سيتي» لجودلفين، الذي يخوض التحدي في فرنسا، حاملاً آمال الشعار الأزرق الملكي، بعد الهيمنة على السباقات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي.

وينحدر «أوموري سيتي» من نسل «أواسيس دريم»، ويشرف على تدريبه شارلي أبلبي، ويقوده وليام بيوك، وهما الثنائي الذي أحرز الفوز في سباقي 2000 جينيز و1000 جينيز، مع «رولينغ كورت» و«ديزرت فلاور».

ويمتلك «أوموري سيتي» سجلاً مرتبطاً بسباق 2000 جينيز، إذ حلّ ثالثاً في سباق كريفن ستيكس للفئة الثالثة، خلف «فيلد أوف غولد» و«ويمبلدون هوك آي»، اللذين أنهيا السباق لاحقاً في المركزين الثاني والخامس، خلف «رولينغ كورت» في نيو ماركت منتصف أبريل.

وفاز «أوموري سيتي» في أول مشاركة له على مضمار نوتنغهام، وسرعان ما أصبح أحد أبرز خيول جودلفين في عمر السنتين خلال عام 2024، حيث أحرز فوزاً سهلاً في سباق فينتج ستيكس للفئة الثانية على مضمار غودوود، ثم حلّ رابعاً في فنسنت أوبراين ناشونال ستيكس للفئة الأولى في إيرلندا، واختتم موسمه في عمر السنتين، بالمشاركة في بريدزرز كب جوفنايل تيرف للفئة الأولى في كاليفورنيا، حيث قدّم أداءً قوياً من الصفوف الخلفية، ليحتل المركز الثالث بفارق ضئيل.

وأعرب المدرب شارلي أبلبي عن سعادته بالحالة التي ظهر بها «أوموري سيتي» بعد سباق كرايفن، وقال: لقد حصل على بوابة جيدة بالرقم 8 في مضمار لونغشامب، صحيح أن هناك خيولاً تتمتع بسجل أقوى على الورق، لكن الحصان يدخل السباق في حالة رائعة، وبخبرة كبيرة. أتوقع منه أداءً جيداً.