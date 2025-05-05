«غود شير».. عروس الحفل الأمريكي

خطفت جودلفين الأضواء مبكراً بعد أن دشنت «غود شير» نجمة الشعار الأزرق الملكي لقب النسخة 151 من سباق «كنتاكي أوكس» لمسافة 1800 متر من «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، لتؤكد نجوميتها في عالم سباقات الخيل، وتضيف إنجازاً جديداً لفروسية الإمارات.

ويعد اللقب الثالث للإمارات والثاني لخيول جودلفين في غضون 3 سنوات بعد الإنجاز الذي حققته «بريتي مسشيفاس» في 2023، في حين حققت «ملذات» لـ«شادويل» الإنجاز الأول عام 2021.



وتملك المهرة «غود شير» سجلاً خالياً من الهزائم في 6 مشاركات، شملت فوزها بلقبي «ريتشيل أليكساندرا ستيكس» الفئة الثانية، و«فير غراوندز أوكس» الفئة الثانية. وتألقت «غود شير» في حفل الافتتاح بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس بعد أن حسمت السباق بفارق طولين وربع الطول مسجلة زمناً قدره 1.50.15 دقيقة.