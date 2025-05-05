«ثينك بيغ» يرفع غلة انتصارات جودلفين في أمريكا

أكد «ثينك بيغ» لجودلفين تألقه اللافت بعد أن أضاف إنجازاً جديداً إلى سجله المتصاعد، بعد انطلاقة قوية في المراحل الختامية مكّنته من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في سباقات الفئة الثانية، عبر سباق «توين سبايرز تيرف سبرنت» للفئة الثانية على مضمار شرشل داونز في الولايات المتحدة الأمريكية، محققاً الفوز بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف المدرب مايكل ستيدهام بزمن قدره 1.2.35 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بوس سالي».

وسعى جواد جودلفين المنحدر من نسل «تويرلينغ كاندي» لمواصلة سجله المثالي على المضمار العشبي بالفوز الرابع، بعدما حقق انتصاراً مثيراً في سباق «شاكر تاون ستيكس» للفئة الثانية بمضمار كينلاند خلال موسم الربيع.

وأبدى الفارس بن كيرتس عن سعادته الكبيرة بالفوز، وقال: منذ أن بدأ «ثينك بيغ» المشاركة على العشب، وهو يسير في منحنى تصاعدي، وتطور أداؤه من سباق لآخر، بات أكثر نضجاً وهدوءاً في مراحل ما قبل الانطلاق، ويؤدي كل شيء على أكمل وجه، إنه حالياً أفضل حصان سرعة على العشب، وكل الفضل يعود لمايك، وهيلاري بريدهام، المدربة المساعدة، والفريق بأكمله.

وأضاف بن كيرتس: شارك في سباق على أرضية لينة في كينلاند بعد أمطار غزيرة دون أن يواجه أي صعوبات، كما يجيد التعامل مع الأرضيات السريعة. وكان قد سجل رقماً قياسياً للمضمار خلال ظهوره الأول على الرمل في كولونيال داونز، ما يبرهن على تعدد قدراته.

واختتم قائلاً: الوصول به إلى هذا المستوى من الاستقرار الذهني استغرق وقتاً وجهداً، لذا فإن ما حققه يعكس عملاً جماعياً مميزاً في الإسطبل، ونأمل أن نواصل الاستمتاع بمشاركاته لمواسم قادمة.

وبالعودة إلى مجريات السباق، قاد البطل «ثينك بيغ» الفارس بن كيرتس بمهارة بعد أن حثه عند الانطلاقة على التقدم ليستقر في المركز الخامس من بين عشرة خيول، قبل أن يتقدم إلى المركز الرابع عند منتصف المسافة، ومع الاقتراب من المنعطف الأخير، تسلل حصان جودلفين البالغ من العمر أربع سنوات من الجهة الخارجية متجاوزاً «رَن كارسون» إلى المركز الثالث، لكنه لم يزل بحاجة إلى تقليص فارق أربعة أطوال، في حين كان «بوس سولي» قد انتزع الصدارة عند علامة فيرلونغ ونصف من خط النهاية.

أطلق «ثينك بيغ» العنان لسرعة كاسحة في الأمتار الأخيرة، متجاوزاً «كوبولا» ليخطف المركز الثاني قبل نصف فيرلونغ من النهاية، ثم تفوق على «بوس سولي» في الخطوات الأخيرة ليحسم الفوز بفارق ثلاثة أرباع الطول.