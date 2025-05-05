مايكل باناهان: إنجاز يفوق الوصف

أعرب مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، عن سعادته بالإنجازات العالمية، وخاصة في أمريكا، التي تحققت بشعار جودلفين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال: حققنا الفوز في سباق الأوكس في اليوم الأول، ثم أضفنا لقب الديربي مع «سوفرينتي»، وهو اللقب الذي لم يسبق لنا الفوز به من قبل، بيل موت هو أحد أقدم المدربين المتعاونين معنا، وهناك رمزية رائعة في كونه أرسل «سيغار» للفوز في أول نسخة من كأس دبي العالمي، واليوم يحقق اللقب مع جودلفين في كنتاكي داربي، وإنه إنجاز يفوق الوصف.

واختتم قائلاً: كنا نتطلع لرؤية «سوفرينتي» و«جورنالزِم» يتنافسان في خط النهاية، وأن يفوز الأفضل، ونحن في غاية السعادة لأن الفوز كان من نصيب «سوفرينتي».

إشادة

من جانبه، قال المدرب بيل موت: رأيت «سوفرينتي» يبدأ الهجوم من علامة نصف الميل، ثم فقدت رؤيته قليلاً حتى علامة 3 فيرلونغ، لكنه عوّض الكثير من الفارق بسرعة مذهلة، إنه جواد استثنائي ينتمي إلى مؤسسة رائدة، لا أستطيع الإشادة به بما يكفي، ولا بالفريق الذي أشرف عليه منذ البداية ووفّر له كل عوامل النجاح. إنه شعور رائع، وأظن أن استيعاب ما حدث سيستغرق وقتاً.

وقال الفارس جونيور ألفارادو: هذا الفوز يعني لي الكثير، كنت واثقاً من فرصتنا طوال الأسبوع، وكنت أعلم أن «موت» سينجز المهمة، ولو خُيّرت أي شخص أريد لتحقيق هذا الإنجاز معه، لاخترته دون تردد، نحن نعمل كفريق منذ سنوات، وتحقيق هذا الفوز مع جودلفين، الذين قدّموا لي الكثير طوال مسيرتي، هو أكثر من مجرد حلم تحقق.