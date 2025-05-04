«رولينغ كورت» لجودلفين يهدي الإمارات لقب الـ 2000 جينيز الإنجليزي

حقق «رولينغ كورت» لجودلفين إنجازاً جديداً لخيول الإمارات بعد فوزه بلقب سباق الـ 2000 جينيز على مضمار «نيوماركت» العريق في المملكة المتحدة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، لتحافظ خيول جودلفين على اللقب للعام الثاني على التوالي بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وأهدى بطل جودلفين اللقب 12 للإمارات والسادس للشعار الأزرق الملكي، بعد تفوقه على نخبة الخيول المشاركة في واحد من أهم السباقات الكلاسيكية في عالم سباقات الخيل.

وأكد «رولينغ كورت» تفوق فريق جودلفين في سباق 2000 بعد أن هيمنت الخيول التي تحمل الشعار الأزرق الملكي على السباق الكلاسيكي الشهير في نيوماركت، وشغلت المراكز: الأول والثالث والرابع، بقيادة «رولينغ كورت» ليحسم السباق بزمن قدره 1.37.28 دقيقة بفارق نصف الطول عن «فيلد أوف جولد» بقيادة كيران شومارك وإشراف جون وثادي جوسدن، فيما احتل «شادو أوف لايت» المركز الثالث بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف شارلي أبلبي، وحل رابعاً «تورنادو أليرت» بالشعار الأزرق الملكي بقيادة سيلفستر دي سوزا وبإشراف سعيد بن سرور.

وسبق لخيول جودلفين حصد اللقب من خلال «كوريبوس» في 2022 و«نوتابل سبيش» في 2024، بالإضافة إلى انتصارات تاريخية لكل من «مارك أوف إستيم» (1996)، «آيلاند ساندز» (1999) و«دون أبروتش» (2013).

وأضاف «إل كوردوبس» الفوز الثاني لجودلفين في الحفل بعد انتزاعه لقب الشوط السادس «هانديكاب» لمسافة 2400 متر بقيادة وليام بيوك وبإشراف شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.35.11 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «فرنش ماستر» بقيادة كيران شومارك وإشراف جون وثادي جوسدن.

وتألقت خيول الإمارات في سباقات الحفل بعد أن دشن «مور ثندر» لسعيد سهيل انتصارات خيول الدولة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر بقيادة توم ماركواند وبإشراف وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 1.9.94 دقيقة بفارق أقل من رأس عن «أرمرم» لزياد كلداري بقيادة جو ليفي وبإشراف ريتشارد هانون.

سعادة

وأعرب المدرب شارلي أبلبي عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الكبير لخيول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله : «دخلنا السباق بثقة كبيرة في قدرات خيولنا، كان على ويليام اتخاذ قرار صعب بشأن الحصان الذي سيقوده، وقد أصاب في اختياره، إذ رأى أن «رولينغ كورت» قادر على إكمال الميل بقوة، وهو ما حدث فعلاً، والجميع حصل على فرصته بعد الخروج من المنخفض».

وأضاف: في لحظة ما، بدا وكأن المواجهة ستنحصر بين «رولينغ كورت» و«شادو أوف لايت»، رغم أننا كنا نعلم أن «فيلد أوف غولد» سيأتي متأخراً ويشكّل تهديداً، كانت قيادة رائعة من ويليام.

وتابع: «رولينغ كورت» حصان تم شراؤه وهو من إنتاج الفحل «جستيفاي»، الذي لفت أنظارنا العام الماضي، وقررنا أن نكون جزءاً من هذا الإنتاج، وهو الحصان الوحيد الذي نملكه المسجل في سباق الداربي، وسنأخذ وقتنا بعد هذا الفوز للاستمتاع باللحظة قبل اتخاذ القرار المناسب، لكنني على ثقة بأننا سنمضي قدماً في هذا الاتجاه، حيث يمتلك «رولينغ كورت» القامة والبنية التي تجعله حصان داربي بامتياز، وهذا ما كنا نراه فيه منذ فصل الشتاء».

واختتم أبلبي حديثه قائلاً: «ميكايل شعر أن «شادو أوف لايت» أكمل الميل بشكل جيد، وسيكون حصاناً رائعاً في صيف هذا الموسم، ومن المرجح أن يتجه إلى سانت جيمس بالاس ستيكس، وأعتقد أنه سيظهر تطوراً أكبر بعد هذه المشاركة، والأهم هو أن هذا الفوز يعد إنجازاً رائعاً.

من جانبه، قال الفارس ويليام بيوك، الفائز للمرة الثانية على التوالي بالجينيز: «أشعر بسعادة غامرة، فهذه هي السباقات التي تهمنا، والخيول من طراز «رولينغ كورت» تمثل متعة حقيقية، وأن أحظى بقيادتها هذا امتياز كبير، وأنا ممتن لذلك، وسعيد بالعمل مع فريق رائع، وحين تأتي النتائج بهذا الشكل، يكون الأمر مميزاً فعلاً».

وأضاف بيوك: «كنا نضع «رولينغ كورت» في مكانة عالية منذ العام الماضي، وخططنا لمشاركته في جميرا غينيز في دبي، وقدم هناك أداءً مذهلاً جعلني أفكر كثيراً في طريق العودة في تلك الليلة، وبالنظر إلى أننا نمتلك أيضاً بطل ديوهيرست، فقد قضيت الأشهر الأخيرة في التفكير ملياً، وكالعادة، اعتمدت على توجيهات شارلي والفريق، لكن «شادو أوف لايت» أثبت هو الآخر أنه حصان مميز، كلاهما جوادان استثنائيان».

وأشاد بيوك بأداء البطل قائلاً: «أعجبني أسلوب «رولينغ كورت» في السباق، إنه جواد بسيط في التعامل، وتعاملنا معه على هذا الأساس، لم نبحث عن غطاء أو موقع معين، بل تركناه يؤدي بطريقته، وقمت بقيادته وكأن الميل هو المسافة المثالية له، ولا يبدو أن الوتيرة كانت سريعة في البداية، لذلك شرعت في استجماع الزخم عند الدخول في المنخفض، وعندما خرجنا منه، بدأ الجواد في استطالة خطواته واستمر على ذلك حتى خط النهاية، وأشعر أنه قادر على تحمل مسافات أطول، إنه يملك محركاً هائلاً، وهذه كانت مشاركته الرابعة فقط».

واختتم قائلاً: «أعتقد أنه من الصعب تجاهل خيار الداربي بالنسبة له، إذا كان الحصان قادراً على تحمل المسافة، فإن الداربي هو السباق الذي يتطلع إليه الجميع، لطالما كان الجينيز تجربة ممتازة، كما رأينا مع «مسار»، نعتقد أن «رولينغ كورت» قادر على خوض مسافة أطول، فربما لا نعرف بعد إن كان سيتحمل مسافة الميل ونصف الميل، لكنني أعتقد أن الميل وربع الميل في متناوله، وسنكتشف الإجابة في الفيرلونغ الأخير في إبسوم».

من جانب آخر، صرح المدرب سعيد بن سرور قائلاً: «كنت أعتقد أن «تورنادو أليرت» يمكن أن يكون حصان الجينيز بعد فوزه في نيوكاسل، حيث تطور مستواه التدريبي باستمرار، وشعرت قبل السباق أن الميل وربع الميل يناسبه أكثر، وأظن أننا سنتجه مباشرة إلى سباق الداربي الآن، فهو حصان ذو بنية رائعة، ومسار إبسوم سيكون مثالياً له».

تحدٍ

من جهة أخرى، تخوض خيول الإمارات تحدي الـ 1000 جينيز للمهرات للفئة الأولى على مضمار نيوماركت، حيث تتطلع المهرة غير المهزومة «ديزرت فلاور» لجودلفين إلى الفوز الثاني في سباقات الفئة الأولى بإشراف المدرب شارلي أبلبي، حيث استأنفت مسيرتها المميزة التي اختتمت بها موسمها في عمر السنتين، كما تشارك في السباق «الوطن» بشعار شادويل بإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وأنهت «ديزرت فلاور» عام 2024 بصفتها الأعلى تصنيفاً بين المهرات في عمر السنتين على مسافة الميل في أوروبا.

ومن أهم سباقات حفل اليوم، سباق «داهليا ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1800 متر المخصص للأفراس والمهرات الأكبر سناً، ومن أبرز المشاركات الفائزة في سباق بيلمونت أوكس للفئة الأولى «سيندرلاز دريم» بشعار جودلفين ورفيقتها في الإسطبل «بيوتيفول لوف» الفائزة بلقب «جوكي كلوب أوكس» للفئة الثالثة كما تشارك في السباق «الملكة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان.

وتحدث شارلي أبلبي عن مشاركة «ديزرت فلاور» وقال: «سارت تحضيرات «ديزرت فلاور» بشكل مثالي طوال الشتاء، ولقد حققت كل الأهداف التي وضعناها لها في التدريبات، وندخل السباق بثقة عالية، حيث تبدو الأرضية الأسرع ضمن أيام المهرجان الثلاثة، لكنها مهرة متعددة القدرات، ونتطلع بشغف لخوضها المنافسة».

وعن مشاركة «سيندرلاز دريم» رد أبلبي قائلاً: «واجهت «سيندرلاز دريم» و«بيوتيفول لوف» عدة مرات العام الماضي، وقدم كلتاهما أداءً قوياً في سباق بريدرز كب، و«سيندرلاز دريم» تطورت كثيراً بعد مشاركتها في سباق بالانشين، وإذا قدمت مستواها المعهود ستكون منافسة قوية على اللقب».

وتابع: بالنسبة لـ«بيوتيفول لوف»، لم تكن الأرضية مواتية لها في مشاركتها الأولى هذا العام على مضمار غلف ستريم، لكنها الآن في حالة ممتازة، المسافة البالغة 1800 متر قد تكون قصيرة بعض الشيء بالنسبة لها، لكنها تستحق فرصة المشاركة ضمن هذه المجموعة.