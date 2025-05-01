«تريبالست» لجودلفين يطارد «الهاتريك» في «بري دو موغي»

يتطلع «تريبالست» بشعار جودلفين إلى تحقيق الفوز الثامن له في مضمار سان كلود الفرنسي، والفوز للمرة الثالثة بسباق «بري دو موغي» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر اليوم، والمخصص للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، كما يشارك في السباق ذاته «فيرت بوا» بالشعار الأزرق الملكي.

ويملك الجواد، الذي يشرف على تدريبه أندريه فابر البالغ من العمر ست سنوات سلسلة من النتائج المميزة، حيث لم يخرج من دائرة المراكز المتقدمة في 10 مشاركات سابقة على المضمار نفسه، وحقق الفوز مرتين بسباق «بري إدموند بلانك» للفئة الثالثة، وسباق «بري تانتيم» من فئة «ليستد»، بالإضافة إلى انتصاراته المبهرة في سباق «بري دو موغي».

وحقق «تريبالست» أكبر انتصارات حتى الآن في سباق «بري دو مولان دي لونغشامب» للفئة الأولى في سبتمبر الماضي، حيث تألق في السباق بعد تصدره من البداية إلى النهاية، متفوقاً على مجموعة قوية من خيول مسافة الميل، التي ضمت «شارين»، «هنري لونغفيلو» و«نوتابل سبيش».

وغاب «تريبالست» عن نسخة هذا العام من سباق «بري إدموند بلانك» للفئة الثالثة، حيث بدأ حملة سباقاته في مارس على المضمار الصناعي في شانتي، حيث حل في المركز الثاني بفارق أربع أطوال ونصف خلف «نو لانش».

وتعتبر مشاركة ممثل جودلفين الثاني «فيرت بوا» هي الثالثة على التوالي في مضمار سان كلود، بعد أن قدم أداء جيداً في سباق «بري ألتبان» من فئة «ليستد» في مارس الماضي، حيث أنهى ابن «نايت اوف ثندر» البالغ من العمر أربع سنوات سباق «بري إدموند بلانك» للفئة الثالثة بالمركز السادس في وقت لاحق من نفس الشهر.