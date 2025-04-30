عين «هالاسان» لجودلفين على رويال آسكوت

يتطلع «هالاسان» بشعار جودلفين الفائز في كرنفال سباقات دبي تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، إلى المشاركة في النسخة المقبلة من مهرجان رويال آسكوت من بوابة المشاركة في سباق تحضيري «كومونويلث ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر الذي يقام اليوم على مضمار آسكوت بالمملكة المتحدة بمشاركة 10 خيول من بينها «عربي» بشعار محمد الشحي بإشراف كيه آر بروك.

وقدم «هالاسان» موسماً شتوياً ناجحاً في ميدان، حيث تفوق بسهولة على «القدرة» في تحضيري جميرا غينيز، قبل أن يحل ثانياً في سباق جميرا ستيكس.

وحقق «هالاسان» فوزاً مريحاً في سباق مبتدئة بنوتنغهام في يوليو، قبل أن يتفوق على الفائز لاحقاً بسباق من الفئة الأولى «كاميل بيسارو» في سباق أقيم ضمن فعاليات حفل سانت ليجر في دونكاستر. وأكد المدرب شارلي أبلبي أن «هالاسان» أثبت أنه جواد ثابت الأداء طوال مسيرته حتى الآن، ويعتقد أن تقليص المسافة التي يشارك فيها إلى 1200 متر سيكون مناسباً له بعد أن فاز على مسافة الميل في دبي.