المهر «براق» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب

تُوج المهر «براق» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في ثاني محطاتها العالمية، ضمن النسخة الثانية والثلاثين، والتي أقيمت أول من أمس على مضمار أنفا الرملي في الدار البيضاء، ضمن فعاليات المهرجان الإماراتي المغربي للخيول.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في إطار جهود الحفاظ على الإرث العريق للخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في المحافل الدولية، إلى جانب دعم الملاك والمربين، وتحفيزهم على اقتناء وتربية الخيول العربية.

ونجح المهر «براق»، المنحدر من نسل «مهاب × شموس»، والمملوك والمدرب من قبل محمد ديساوي، والمولود لدى «ياس لإدارة سباقات الخيل»، وتحت قيادة الفارس فضل عبد الرحيم، في تقديم أداء متميز، توّجه بتحقيق اللقب عن جدارة، بعد أن فرض سيطرته منذ المنعطف الأخير وحتى خط النهاية، في السباق الرملي الممتد لمسافة 2100 متر، والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

وشارك في السباق 17 خيلاً من أبرز مرابط الخيل العربية في المغرب وشمال أفريقيا وأوروبا. وسجل «براق» زمناً قدره 2:27:33 دقيقة. وحل ثانياً المهر «فيكا جرين» «إيه إف البحر× داركا دو فالجاس»، فيما جاء «ماموني فال» «المأمون مونلو× فيتال بنت مهاب» في المركز الثالث.

ويأتي تنظيم المهرجان الإماراتي المغربي، في إطار العلاقات الثنائية الراسخة والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، وتحت مظلة النسخة الاستثنائية من سلسلة سباقات الكأس الغالية لهذا العام، بما تحمله من قيمة رياضية وتراثية وجوائز كبيرة. وتضمّن المهرجان فعاليات متنوعة، موجهة لمختلف فئات المجتمع، إلى جانب إقامة 8 أشواط للسباقات.

وشهد السباق وتوج الفائزين مسلم العامري عضو اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعمر الطنيجي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى المغرب، وفيصل الرحماني الأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، إلى جانب عمر الصقلي المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، وهشام دباغ نائب المدير العام للشركة.

وأكد مسلم العامري، أن المهرجان الإماراتي المغربي يعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة بين البلدين، مشيراً إلى أن السباق شهد حضوراً مميزاً لنخبة الملاك والمرابط من المغرب وشمال أفريقيا وأوروبا، ما يعكس المكانة التي تحظى بها الكأس الغالية على الساحة الدولية. كما أعرب عن شكره للدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسيرة الخيل العربي، وحرصه على ترسيخ مكانته في مختلف المضامير العالمية.

من جانبه، تقدم فيصل الرحماني بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بتوجيهاته المستمرة التي ساهمت في تحقيق النجاحات التي شهدها المهرجان، مؤكداً أن سباق الكأس الغالية يحظى بمكانة مرموقة في عالم سباقات الخيل العربية.

كما أثنى على جهود الشركاء في المملكة المغربية، لا سيما الشركة الملكية لتشجيع الفرس، على التنظيم المميز، وهنأ الفائزين بلقب السباق الذي يُعد من بين الأرفع في تاريخ سباقات الخيل العربية على المستوى الدولي.