الظفرة تنظم سباق الخيول العاشر اليوم

تقام اليوم منافسات السباق العاشر الختامي للخيول العربية الأصيلة، الذي ينظمه نادي ليوا الرياضي، على ميدان سباقات الخيل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، ضمن أجندة النادي لموسم 2025.

ويجري السباق على شوطين، حيث تبلغ مسافة الشوط الأول 1700 متر، فيما يمتد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، بمشاركة مجموعة من أبرز ملاك الخيول والفرسان من مختلف إمارات الدولة. ويأتي تنظيم السباق، في إطار حرص نادي ليوا الرياضي على دعم رياضة الفروسية، وتعزيز حضورها في المنطقة، والمحافظة على رياضة الخيول العربية الأصيلة، كجزء من الموروث الثقافي للدولة.

وأكد سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، أن السباق سيكون الختام لموسم حافل بالسباقات الناجحة التي نظمها النادي، مشيراً إلى أن الاستعدادات اكتملت لاستقبال المشاركين والجمهور في هذا الحدث الرياضي المميز.

ووجهت إدارة النادي الدعوة إلى الجمهور ومحبي رياضة الفروسية، لحضور السباق والاستمتاع بأجوائه التراثية والرياضية، التي تعكس المكانة المرموقة لهذه الرياضة في منطقة الظفرة.