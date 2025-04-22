«نافح» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس

شهد مضمار قصر السعيد الرملي في تونس، أول من أمس، انطلاقة مبهرة لأولى محطات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها رقم 32، وسط حضور جماهيري كبير، وكرنفال يحتفي بقيمة ومكانة الكأس الغالية.

ونجح الجواد «نافح» من الظفر بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بعد أن خالف كل التوقعات التي كانت ترشح الثلاثي حاتم ولاس فيغاس وخدام، لتعلن المحطة التونسية عن ولادة بطل جديد، قدم عرضاً قوياً، قاده لصدارة المجموعة المشاركة عن جدارة واستحقاق، والفوز بالسباق الأغلى، الذي أقيم ضمن «الفئة الأولى» لمسافة 2000 متر، وسط مشاركة 15 خيلاً، تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس وشمال أفريقيا، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائز السباق 500 ألف دينار تونسي (614600 درهم)، هي الأغلى بتاريخ السباقات التونسية.

وينحدر البطل «نافح» من نسل «نوريسك الموري X منجادور بنت منجانيت»، للمالك خالد بن عثمان، وتحت إشراف المدرب أيمن الجباري وقيادة الفارس جوزيه سانتياغو، وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:23.03 دقيقة، وبفارق طولين عن لاس فيغاس «باسق الخالدية X عكرمية» لإسطبلات ذات الرمال، فيما جاء بالمركز الثالث حاتم «تي إم فريد تكساس X هيفاء بنت عامر».

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل.

حضر السباق وتوج الفائزين معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، بجانب الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية، وفيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إضافة إلى الحضور الدبلوماسي الرفيع.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان أحمد السلامي: نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على دعم ورعاية مسيرة الكأس الغالية، التي تسهم في تعزيز الدبلوماسية الناعمة، وتسهم في توطيد أواصر التعاون وروابط الصداقة مع مختلف الدول، ومن بينها الشقيقة تونس، التي قدمت لوحة تنظيمية رائعة، وكرنفالاً احتفالياً يعكس المكانة المميزة للحدث.

وأضافت: فخورون بالنجاحات الكبيرة، والأجواء الرائعة التي شهدتها المحطة الافتتاحية للنسخة الـ 32 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ودورها الكبير في نقل الصورة الرائعة عن موروث الإمارات الأصيل لجماهير تونس، ولكافة الحضور الدبلوماسي، مشيدة بالفعاليات المصاحبة للحدث والمهرجان الرائع، الذي أبرز تراث وثقافة تونس الشقيقة للجميع، كما نعرب عن سعادتنا بالمكتسبات المهمة التي تحققها الكأس الغالية في كل عام هنا في تونس، وشهدنا هذا العام تطورات جديدة لهذا المهرجان الكبير، الذي يقام لدعم ملاك ومربي الخيل العربي في تونس وكافة دول العالم.

من جهته، قال فيصل الرحماني: بداية قوية وانطلاقة مميزة لسباقات الموسم الجديد، وسط تطورات كبيرة، واهتمام غير مسبوق من ملاك ومرابط الخيل العربي في تونس وشمال أفريقيا، في ظل الخطة الجديدة، والجوائز التي تم رصدها لأبطال الموسم هذا العام، مضيفاً: الرؤى السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودوره الريادي الذي يقود مسيرة الخيل العربي للازدهار والنماء، نشهده ونلمسه لدى ملاك ومرابط الخيل العربي في كل عام، وفي كل محطة من سباقاتنا العالمية، مؤكداً أن مزاد الخيل الذي تم تنظيمه بتونس قبل الحدث، كان خير دليل على ذلك، في ظل الإقبال الكبير على الخيول العربية بصورة غير مسبوقة، وبأرقام مميزة، وهو ما يترجم مكانة خططنا التطويرية لسباقات الخيل العربية.

وأضاف: تسرنا الأصداء الكبيرة والحضور الجماهيري والدبلوماسي المميز لأولى محطاتنا في تونس، التي أبهرت الجميع، متقدماً بالتهنئة لأبطال الكأس الغالية في تونس.