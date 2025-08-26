«دبي لسباق الخيل» يطلق باقات العضوية لكرنفال سباقات دبي

أطلق نادي دبي لسباق الخيل ثلاث باقات عضوية جديدة لموسم كرنفال سباقات دبي 2025 – 2026 القادم، والذي ينطلق الجمعة الموافق 7 نوفمبر المقبل، في أيقونة المضامير العالمية ميدان، وتوفر عضوية نادي دبي لسباق الخيل المحسّنة، فرصة الدخول المميز إلى جميع الأمسيات الـ16 للكرنفال، بما في ذلك الإطلالات الرائعة من صالة مخصصة وفاخرة، والدخول المجاني إلى صالة الفرسان في الطابق الأول.

يتم تقديم الطعام والمشروبات الغازية للأعضاء مجاناً، بالإضافة إلى الفعاليات الحصرية مثل حفل افتتاح الموسم، وقرعة بوابات انطلاق كأس دبي العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح العضوية الدخول إلى منطقة بادوك غاردنز في كأس دبي العالمية 2026، علاوة على التمتع بخصم بنسبة 15 % على تذاكر كأس دبي العالمية والمنتجات التجارية الرسمية للبطولة.

ولأول مرة هذا الموسم، سيتم طرح تذكرة موسمية لمنطقة بادوك غاردنز، والتي تمكن من الدخول إلى مركز الترفيه الخارجي بجانب خط النهاية، حيث يستطيع الضيوف الاستمتاع بالأجواء الرائعة والطقس المعتدل مع جلسات استرخاء مريحة، وأكشاك طعام، وعروض أزياء، وركن «ماكغيتغانز» الذي يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى ألعاب وأنشطة مناسبة للعائلات والأطفال.

كما يتبع كل أمسية سباق فترة «الساعة السعيدة» النشطة.

من جهته، قال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «جمهورنا الوفي هو جزء أساسي من روعة مضمار ميدان، ونتطلع لاستقبالهم مجدداً في موسم كرنفال سباقات دبي 2025 – 2026.

ولتقريبهم من الإثارة، نقدم ثلاثة خيارات للعضوية، حيث توجد خيارات للعوائل التي تسعى لقضاء أمسية ممتعة، أو إذا كنت من عشاق السباقات، أو تبحث عن تجربة راقية لاستضافة ضيوفك، فلدينا ما يناسب الجميع».