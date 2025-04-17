ثنائية لخيول الإمارات في ختام مهرجان كريفن

حققت خيول الإمارات ثنائية في مهرجان كريفن الإنجليزي الذي اختتمت فعالياته في مضمار نيوماركت، أمس، بمشاركة نخبة الخيول، وجاءت ثنائية خيول الإمارات عبر «هاي ستوك» بشعار الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس بروبرت وبإشراف أندرو بالدنغ الفائز بلقب الشوط الثاني «ميدن ستيكس» للميل مسجلاً زمناً قدره 1.41.03 دقيقة بفارق رأس عن «سباي كينغدوم».

فيما أضاف «تن باوند» لمحمد جابر الفوز الثاني في الشوط الختامي لمسافة 1400 متر «هانديكاب» بقيادة الفارس تريفور ويلان وبإشراف هاري تشارلتون مسجلاً زمناً 1.27.31 دقيقة.

وكسب «فيلد اوف جولدن» كيران شومارك وإشراف جون وثادي جودسدن لقب الشوط الرئيسي «كريفن ستيكس» لمسافة الميل من الفئة الثالثة مسجلاً زمناً قدره 1.39.26 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «ويمبلدون هوك آي» بقيادة هاري ديفيس وبإشراف جيمس أوين، فيما حل ثالثاً «آموري سيتي» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي. وأسفرت نتائج بقية الأشواط عن فوز «دبل راش» بقيادة الفارس جيسون واتسون وإشراف المدرب تشارلز هيل بلقب السباق الافتتاحي لمسافة 1200 متر «هانديكاب» مسجلاً زمناً قدره 1.12.58 دقيقة.

وحقق «ساجير» بقيادة أوشن ميرفي وإشراف المدرب فابري بلقب «أبيرنانت ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر مسجلاً زمناً قدره 1.13.41 دقيقة بفارق نصف الطول عن «جراند جري».

وحصدت «سويس لايتنغ» لقب سباق «روزدلس ميدن» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر لتضيف الفوز الثاني للفارس كيران شومارك وللمدربين جون وصادي وجسدت بعد إحرازها المركز الأول بزمن قدره 1.29.05 دقيقة.

وخطف «سبانيش فويس» لقب سباق نوفايس ستيكس لمسافة 2000 متر ليضيف الثنائية للفارس بروبرت ديفيد وإشراف المدرب اندريه بالدنغ.