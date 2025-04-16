ثلاثية لخيول الإمارات في مهرجان «كريفن» الإنجليزي

حققت خيول الإمارات ثلاثية في افتتاح مهرجان «كريفن» الإنجليزي الذي أقيمت فعالياته في مضمار نيوماركت العريق بمشاركة نخبة من الخيول، وجاءت انتصارات خيول الدولة بثنائية خيول جودلفين التي دشنتها «فيكتوري كوين» بطلة الشوط السادس في شوط الميل لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي بعد أن سجلت زمناً قدره 1.44.58 دقيقة، وأضاف «تريزر فليت» الانتصار الثاني لخيول جودلفين بعد فوزه بلقب الشوط السابع لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.12.12 دقيقة.

وافتتح انتصارات خيول الإمارات «مور ثندر» لسعيد سهيل بقيادة توم ماركواند وإشراف وليام هاجس بعد فوزه بلقب الشوط الافتتاحي لمسافة 1200 متر من فئة «هانديكاب» للخيول بعمر 4 سنوات مسجلاً زمناً قدره 1.13.39 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «أرمرم» لزياد كلداري بإشراف ريتشارد هانون.

وحقق «ألمريك» بقيادة الفارس أوشن ميرفي وإشراف المدرب أندريه بالدنغ، لقب الشوط الثاني «فيلدن ستيكس» لمسافة 1800 متر «قوائم»، مسجلاً زمناً قدره 1.53.23 دقيقة بفارق طول عن «كينغ أوف سيتيز» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وحل حامل اللقب في آخر نسختين «أوتومان فليت» لجودلفين وصيفاً ورفيقه في الاسطبل «فيرست كونكويست» ثالثاً في الشوط الثالث «إيرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، فيما حصد اللقب «بيريسكا» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف ريتشارد هانون.

وحققت «زانزون» بشعار «جودمنت» ثاني الانتصارات الخليجية والأول للسعودية بعد فوزها بلقب «نيل غوين ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر من «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف جون وثادي جوسدن مسجلة زمناً قدره 1.29.22 دقيقة.

وأضافت «هاريس جيرل» الفوز الثاني للفارس توم ماركواند والمدرب ريتشارد هانون بعد فوزها بلقب الشوط الخامس «ميدن ستيكس» للمهرات لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون، مسجلة زمناً قدره 1.2.40 دقيقة.