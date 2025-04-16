«أوموري سيتي» و«أوبرا بالو» لجودلفين في اختبار حقيقي قبل الـ2000 جينيز

تواصل خيول الإمارات التحدي في ثاني أيام مهرجان كريفن في المملكة المتحدة على مضمار نيوماركت العريق والذي يختتم فعالياته اليوم عبر 7 أشواط مهمة أبرزها سباق «كريفن ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة الميل «1600 متر» الذي يعد اختباراً حقيقياً قبل سباق الـ2000 جينيز الإنجليزي الشهر المقبل، ويشهد السباق مشاركة 9 خيول أبرزها ثنائي جودلفين «أوموري سيتي» و«أوبرا بالو» اللذان يشرف على تدريبهما شارلي أبلبي و«ذا ووتشر» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيه آر بورك.

كما يعد الشوط الثالث «أبيرنانت ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، من أهم سباقات الحفل والذي يشهد مشاركة 7 خيول أبرزها المهرة «رومانتيك ستايل» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي.



ويدشن الحفل فعالياته في الشوط الأول من فئة «هانديكاب» لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها «المسبار» بشعار جودلفين بإشراف شارلي أبلبي، فيما يشارك في الشوط الثاني لمسافة الميل 15 خيلاً أبرزها «الطارق» بشعار شادويل بإشراف جون وثادي غوسدن وبذات الشعار «النيزك» بإشراف شارلز هيلز، و«مهاجم» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بإشراف توم ماركواند و«هاي ستوك» بشعار الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بإشراف أنديره بالدنغ.



وتشارك 6 مهرات في شوط المبتدئات الخامس لمسافة 1400 متر أبرزها «بلازينغ سبيريت» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي كما يمثل الشعار الأزرق الملكي في الشوط السادس لمسافة 2000 متر للخيول بعمر 3 سنوات «فاليديكتوري» لجودلفين بإشراف جون وثادي جوسدن. ويسدل الستار على المهرجان في الشوط السابع لمسافة 1400 متر من فئة «هانديكاب».



وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «أوموري سيتي» و«أوبرا بالو» لجودلفين لسباق «كريفن ستيكس»، وقال إن «أوموري يبتي» يتمتع بثبات في المستوى، وقدم أداءً جيداً في سن السنتين، حيث قضى فترة الشتاء في دبي، ويبدو بحالة رائعة، والجميع في الاسطبل سعداء بجاهزيته بعد أن أظهر مستوىً تنافسياً رفيعاً، كما يملك رصيداً جيداً من الجاهزية لهذا السباق.



وأضاف إن «أوبرا بالو»، حقق الفوز في مشاركتين حتى الآن، لكنه يواجه اختباراً حقيقياً على هذا المستوى الأعلى من المنافسة، وهو جواد مثير، لكن عليه أن يبرهن قدراته على مواجهة مثل هذه المجموعة القوية.



وتطرق أبلبي إلى مشاركة المهرة رومانتك ستايل في سباق أبرنانت ستيكس وصيفة سباق كيب فيردي للفئة الثانية في مضمار ميدان في يناير الماضي خلف «شوازيا»، الفائزة مؤخراً بـسباق جيني وايلي ستيكس، وقال إن «رومانتك ستايل» عادت من دبي بحالة رائعة، وخسارتها جاءت من فرس تُوجت لاحقاً بفوز من الفئة الأولى.