خيول الإمارات في تحدي مهرجان «كريفن» الإنجليزي

يستضيف مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، مهرجان «كريفن»، الذي ينطلق اليوم ويستمر إلى الغد بمشاركة خيول الإمارات في مختلف الأشواط السبعة التي يتكون منها الحفل.

ويدشن فعاليات اليوم الأول من المهرجان الشوط الافتتاحي لمسافة 1200 متر من فئة «هانديكاب» للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق بمشاركة 13 خيلاً، أبرزها «المنجد» بشعار «شادويل» بإشراف وليام هاجاس، و«أرمرم» لزياد كلداري بإشراف ريتشارد هانون، و«مور ثندر» لسعيد سهيل بإشراف وليام هاجاس.

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني «فيلدن ستيكس» لمسافة 1800 متر «قوائم»، 8 خيول أبرزها «ماساي مون» بقيادة وليام بيوك وبإشراف شارلي أبلبي و«سلال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف روجر فاريان، و«كينغ أوف سيتيز» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، كما يشارك في الشوط «جرين ستورم» لأحمد الشيخ بإشراف شارلي جونسون.

وستتواصل الإثارة في الشوط الثالث «إيرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 6 خيول أبرزها ثنائي جودلفين «أوتومان فليت» و«فيرست كونكويست» بإشراف شارلي أبلبي.

وسترتفع وتيرة التحدي على لقب «نيل غوين ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر من «الفئة الثالثة»، بمشاركة 10 مهرات واعدة، أبرزها «فيرس أوف لف» بشعار جودلفين بإشراف سارلي أبلبي كما تمثل خيول الإمارات «ناردرا» لسعيد سهيل بإشراف وليام هاجاس.

الشوط الخامس

ويشهد الشوط الخامس لمسافة 1000 متر مشاركة 7 مهرات أبرزها «تويلايت ستار» بشعار جودلفين بإشراف شارلي أبلبي، كما تشارك «ميلاف» بشعار محمد سعيد الشحي بإشراف كيه آر بورك.

ويستمر صراع المهرات في شوط الميل السادس لمسافة 1600 متر بمشاركة 8 خيول مهرات أبرزها «فيكتوري كويم».

ويسدل الستار على الحفل في الشوط السابع لمسافة 2000 متر بمشاركة 5 خيول أبرزها «تريزر فليت» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي.

فوز

وتحدث المدرب شارلي أبلبي عن مشاركة «اوتومان فليت» لجودلفين في سباق إيرل أوف سيفتن ستيكس والذي يسعى للفوز الثالث على التوالي ضمن 4 انتصارات من 5 مشاركات سابقة له على هذا المضمار، وقال أبلبي: أعتقد بأننا نملك فرصتين حقيقيتين، لدى اوتومان فليت سجل مميز في نيوماركت، وقد عاد من دبي في جاهزية تامة، وأنا واثق بأنه سيقدم أداءً قوياً كعادته، ويكون منافساً عند خط النهاية.

وأضاف: «فيرست كونكويست» فقد تطور خلال الشتاء، ولا أرى أنه خسر شيئاً من مستواه في سباق سينغسبيل، بل اكتسب خبرة إضافية، إنه أقل خبرة من «اوتومان فليت»، لكنه قادم إلى السباق وهو في لياقة ممتازة بفضل حملته الشتوية.

وعن مشاركة «فيرس أوف لوف» في سباق «غوين ستيكس» للفئة الثالثة، قال شارلي أبلبي: قدمت «فيرس أوف لوف» أداءً رائعاً على هذا المضمار والمسافة في ختام الموسم الماضي. لا أعتقد بأن جودة المنافسة كانت عالية في ذلك السباق، لكن أسلوب فوزها كان مبشراً للغاية.

وأضاف: كنا نخطط لمشاركتها في دبي لكنها تعرضت لانتكاسة بسيطة جعلتنا نلغي تلك الخطط، ولكنها الآن في حالة جيدة ونعلم أنها تجيد الأداء في نيوماركت، ويمثل السباق تجربة حقيقية، وسنعرف الكثير عن مستقبلها بعده، لكننا راضون جداً عن أدائها في التدريبات.

وتطرق أبلبي إلى مشاركة «ماساي مون» في سباق فيلدن ستيكس، وقال إنه فاز بشكل مميز في ظهوره الوحيد في عمر السنتين، وتحسن كثيراً خلال الشتاء، وتدريباته كانت جيدة، ويرى أن المسافات المتوسطة ستناسبه لاحقاً، مؤكداً ثقته بقدرة «ماساي مون» على مجاراة هذا المستوى للخروج من السباق بتصور أوضح حول مستقبله.