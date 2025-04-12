هيئة الإمارات لسباق الخيل تحتفي بنجوم الموسم

تحتفي هيئة الإمارات لسباق الخيل مساء اليوم على مضمار نادي أبوظبي، بنجوم الموسم من خلال تكريم الفائزين في النسخة الرابعة لجوائز الهيئة للمميزين في مختلف الفئات للموسم 2024 - 2025 الذي يسدل الستار على فعالياته اليوم في مضمار أبوظبي.

وتشتمل الجوائز على 9 فئات للملاك والمدربين والفرسان والخيول، حيث سيتم بعد الشوط الخامس تكريم أول جائزتين لأفضل خيل مهجن أصيل للموسم، وأفضل خيل عربي أصيل للموسم، وبعد الشوط السادس تكريم فئات جائزة النجم الصاعد، وجائزة بات سمولين لأفضل الفرسان أداءً بالموسم.

وبعد الشوط السابع تقديم جائزة أفضل منتج للخيل العربي برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية، وبعد الشوط الثامن جوائز أفضل مالك، وأفضل مدرب، وأفضل فارس، وأفضل فارس متدرب، وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة خبراء شكلتها هيئة الإمارات لسباق الخيل.

صدارة

وتتصدر خيول «ياس» بطولة الملاك فيما يتصدر بطولة المدربين المدرب الوطني المخضرم مصبح المهيري، فيما حسم الفارس سلفستر دي سوزا المنافسة على صدارة الفرسان بواقع 53 انتصاراً وبفارق 7 انتصارات عن أقرب منافسيه تاغ أوشي الفائز بصدارة الفرسان في الموسم الماضي.

ويتزامن الحفل مع ختام موسم السباقات الذي يقام في السادسة مساءً بمضمار العاصمة أبوظبي للسباق الذي يتكون من 8 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة بمشاركة 117 خيلاً، أبرزها سباق الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة (التاج الثلاثي العربي)، للخيول العربية الأصيلة من الفئة (الثالثة)، وسباق (بطولة أبوظبي) للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم)، وتفوق الجوائز المالية مليون درهم.

ويدشن فعاليات الأمسية سباق «واحة الكرامة» للتكافؤ «القسم الأول»، للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائزه 33 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثاني سباق «واحة الكرامة» للتكافؤ «القسم الثاني»، للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائزه 33 ألف درهم.

ويضم الشوط الثالث 16 خيلاً في سباق كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما يقام الشوط الرابع لسباق (إسبيرت أوف غاف)، للخيول العربية الأصيلة (هيبة)، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 11 خيلاً، وجوائزه 125 ألف درهم.

ويشهد الشوط الخامس سباق «متحف زايد الوطني»، لمسافة 2200 متر تكافؤ، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائزه 66 ألف درهم، ويقام الشوط السادس الرئيسي، المخصص للجولة الثالثة من بطولة «التاج الثلاثي العربي»، للخيول العربية الأصيلة من الفئة (الثالثة)، لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائزه 300 ألف درهم.

ويعد الشوط السابع سباق «بطولة أبوظبي»، من أشواط السرعة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائزه 380 ألف درهم.

ويسدل الستار على الأمسية في الشوط الثامن للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب كأس (إي آر أيه تروفي) لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائزه 66 ألف درهم.