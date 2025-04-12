ثنائية لخيول ياس للسباقات في السباق الختامي بمضمار العين

تصدرت خيول ياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وبقيادة جولس موبيان، المشهد وحققت الثنائية أول من أمس في السباق الختامي لمضمار نادي العين للفروسية والرماية بموسم 2024 - 2025، حيث خطفت المهرة «روفان أي دبليو» بقيادة جولس موبيان، لقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، بعدما قطعت السباق 2:07:52 دقيقة، وبفارق 0.73 طول.

وأكمل الجواد «نبراس» الثنائية بانتزاعه الفوز في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، وذلك بعد تنافس مثير استمر حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يحسمه الجواد البطل بفارق 0.01 طول عن ملاحقه المباشر، قاطعاً مسافة السباق في 1:36:75 دقيقة.

وكان المضمار العيناوي أقام سباقه الختامي للموسم أول من أمس ، وحضر السباق وتوج الفائزين كل من محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، وعلي فاروق، مدير الفروسية في مضمار نادي العين.

واستهل الجواد «إيه آر أكس بيرن» للوكال كرييتر ريسنج، حفل الأمسية بفوزه بلقب كأس العين في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، في حين نجح الجواد «إتش كي أسد» لحمد كايد، في تحقيق الفوز بلقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات».

وتألق الجواد «إيه إف محير» لخالد خليفة النابودة، في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر لينتزع الفوز باللقب بعد منافسة مثيرة استمرت حتى الأمتار الأخيرة، بينما ظفرت المهرة «ميساء» لخالد السيد، بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق.

وحصل المهر «آر بيبليند ديت» على لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق، ليمنح الفوز الثنائية في الأمسية للمالك خالد السيد، وفاز الجواد «واجيب» لمحمد سالم النعيمي، بلقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر، واختتم الجواد «آر بي موني ميكر» لطاهر الخليلي، الأمسية بفوز باهر في الشوط التاسع والأخير لمسافة 1000 متر، مانحاً بذلك الثنائية للفارس مولن.

وأكد محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، أن الختام جاء تتويجاً للجهود التي بذلت من جميع فرق العمل، والترتيبات المميزة في مرافق النادي ومنشآته العصرية، ومرافقه المتطورة، وأوضح أن النادي بمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، سيواصل ترتيباته خلال الفترة المقبلة ويتابع دوره في استضافة وتنظيم البطولات الأخرى، بما يمتلكه من خبرات تراكمية، وعناصر بشرية قادرة ومؤهلة للاضطلاع بدورها المنشود في تنظيم البطولات والأنشطة الرياضية.

وأثنى الناصري على دعم مجلس أبوظبي الرياضي لدور النادي المجتمعي، وهيئة الإمارات لسباق الخيل، والتعاون مع الشركاء، والحضور الجماهيري المميز من جمهور السباقات، وقال إن النادي يتطلع إلى المزيد من التميز في استضافة الفعاليات خلال الموسم الجديد، كما أشاد بالحضور المميز لضيوف الدولة المشاركين في مؤتمر المنظمة العالمية للجواد العربي بأبوظبي.