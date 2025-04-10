«ثينك بيغ» لجودلفين يتألق في أمريكا

واصل «ثينك بيغ» لجودلفين تألقه كأحد أبرز الخيول الصاعدة في سباقات السرعة على المسار العشبي في مضمار كينلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحرز «ثينك بيغ» لقب سباق «شاكر تاون ستيكس» لمسافة 1100 متر من الفئة الثانية، بقيادة الفارس بين كيرتس وإشراف المدرب مايكل ستيدهام مسجلاً زمناً قدره 1.4.21 دقيقة بعد صراع قوي على اللقب بفارق رقبة عن «روغ لايتننغ» بقيادة فلافين برات وإشراف توم كلوفر، وجاء في المركز الثالث «إيمون» بقيادة إدغارد زاياس.

وحقق «ثينك بيغ» البالغ من العمر أربع سنوات، فوزين متتاليين على الأرضية العشبية في مضمار «فير غراوندز» خلال فصل الشتاء، ليواصل التألق بحصد الانتصار الثالث على التوالي.

إشادة

وأشاد الفارس بين كيرتس بالمستوى المميز الذي قدمه الجواد البطل، وقال: أعرف «ثينك بيغ» جيداً وسبق لي قيادته في العديد من التدريبات، حيث كانت بدايتي معه في «كولونيال داونز»، وقدّم أداءً مذهلاً، ثم قررنا تقصير المسافة له ووضعه على العشب في فير غراوندز، وأثبتت تطوره وتحسّن كثيراً منذ ذلك الحين.

وأضاف: إن كل مشاركة للجواد تختلف عن الأخرى، وفي آخر سباق، جاء من الصفوف الخلفية واجتاز المجموعة بأكملها، أما في هذا السباق فكان قريباً من المقدمة ونجح في الثبات حتى النهاية، مؤكداً أن الجواد متعدد المهارات وقيادته بمثابة حلم لكل فارس.

أداء قتالي

وفي الحفل ذاته، خسر «إيست أفينيو» بالشعار الأزرق بفارق ضئيل في الأمتار الأخيرة بعد أداء قتالي قاده إلى تصدّر معظم مراحل سباق «بلو غراس ستيكس» للفئة الأولى، قبل أن يتمكن «بيرنهام سكوير» من اللحاق بـ«إيست أفينيو» على خط النهاية، ليتفوق عليه بفارق أنف بعد الاحتكام إلى صورة خط النهاية «فوتو فينش»، فيما حل «ريفر تيمز» ثالثاً بفارق ثلاثة أرباع الطول.