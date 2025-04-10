134 خيلاً في السباق الختامي للموسم بمضمار العين

يستضيف نادي العين للفروسية والرماية، اليوم السباق الختامي في الموسم والذي يضم 9 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 134 خيلاً، وتبلغ إجمالي جوائزه 570 ألف درهم.

وينطلق الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب «كأس العين».

وتتنافس الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، على لقب «العين سبرنت»، بينما يقام الشوط الثاني للخيول المبتدئة، «إنتاج الإمارات» عمر 4 سنوات فما فوق.

ويمتد التنافس إلى الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات).

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1800 متر مشاركة «خيول التكافؤ»، عمر 4 سنوات فما فوق، كما تتنافس الخيول المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر.

ويقام الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، بينما تخوض «خيول التكافؤ»، عمر 4 سنوات فما فوق، تحدي المنافسة في الشوط السابع.

وتشارك في الشوط الثامن ، «خيول التكافؤ»، عمر 4 سنوات فما فوق.