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الفروسية

134 خيلاً في السباق الختامي للموسم بمضمار العين

إثارة مرتقبة في السباق الأخير
أرشيفية
إثارة مرتقبة في السباق الأخير

البيان

يستضيف نادي العين للفروسية والرماية، اليوم السباق الختامي في الموسم والذي يضم 9 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 134 خيلاً، وتبلغ إجمالي جوائزه 570 ألف درهم.

وينطلق الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب «كأس العين».

وتتنافس الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، على لقب «العين سبرنت»، بينما يقام الشوط الثاني للخيول المبتدئة، «إنتاج الإمارات» عمر 4 سنوات فما فوق.

ويمتد التنافس إلى الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات).

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1800 متر مشاركة «خيول التكافؤ»، عمر 4 سنوات فما فوق، كما تتنافس الخيول المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر.

ويقام الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، بينما تخوض «خيول التكافؤ»، عمر 4 سنوات فما فوق، تحدي المنافسة في الشوط السابع.

وتشارك في الشوط الثامن ، «خيول التكافؤ»، عمر 4 سنوات فما فوق.