«أمبودسمان» لجودلفين بطلاً لسباق «جودمونت إنترناشونال ستيكس»

حلق «أمبودسمان» بشعار جودلفين بلقب «جودمونت إنترناشونال ستيكس»، لمسافة 2100 متر، في افتتاح مهرجان «إيبور» الإنجليزي على مضمار يورك بالمملكة المتحدة، محققاً فوزه الثاني في سباقات الفئة الأولى.

ونجح «أمبودسمان» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف جون وثادي جوسدن في الثأر من «ديلاكروا» متغلباً على بطل سباق «إكليبس ستيكس» بزمن قدره 2.7.90 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبراين وجاء في المركز الثالث ممثل جودلفين الثاني «بير كاسل» بعد أداء استثنائي في قمة سباقات يورك.

كما حققت «ستار اوف مهماس» لجابر عبدالله لقب سباق المهرات للسرعة لمسافة 1000 متر بقيادة ريان مور وإشراف ريتشارد هيوز مسجلة زمناً قدره 58.58 دقيقة.

وأعرب جون غوسدن عن سعادته بفوز «أومبودسمان» بعد الانطلاقة الرائعة في السباق بعد لحظات عصيبة، مشيراً إلى أن السباقات الواضحة لـ«أومبودسمان» هي سباقات آيرش شامبيون ستيكس في ليبردستاون، وشامبيون ستيكس في أسكوت كما أنه مسجل في الآرك، لكن لا يرغب في الدفع به إذا كان المضمار ثقيلاً كونه يمتلك تسارعاً رائعاً يصعب إظهاره على الأرضية الثقيلة كما أن مسافة الميل ونصف الميل في ديل مار قد تكون خياراً وسيتم النظر لحالته عند عودته إلى الاسطبل واتخاذ القرار بناءً على ذلك.

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني من مهرجان إيبور الإنجليزي حيث يعد سباق «يوركشاير أوكس» للفرسات والمهرات لمسافة 2400 متر من الفئة الأولى من أهم الأشواط فيما يدشن فعاليات اليوم سباق «لاوثر ستيكس» لمسافة 1200 متر من الفئة الثانية بمشاركة «دندنة» بشعار سلطان بن علي بإشراف سيمون وإيد كريسفورد ويمثل شعار جابر عبدالله «أمريكا كوين» و«مود كوين» بإشراف ريتشار هيوز.

ويشهد سباق «كليبر هانديكاب» لمسافة 1600 متر مشاركة «رموز» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف أوين بروز و«سيسيفيان» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيفن ريان.

وتشارك «تشارلوتز ويب» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سيمون وإد كريسفورد في سباق «السير هنري سيسيل غالتريس ستيكس» لمسافة 2400 متر فيما تشارك «فرينش ساند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في الشوط الختامي المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر بإشراف آرشي واتسون.