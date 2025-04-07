«هوت شوت» يحرم «فوريفر يانغ» من جمع ثنائية «السعودية ودبي»

أحبط «هوت شوت» المملوك لـ «وذنان للسباقات» القطرية محاولة «فوريفر يانغ» للفوز بثنائية كأس السعودية وكأس دبي العالمي، حيث شق طريقه عبر مسار ميدان ليتفوق على «ميكستو» الأمريكي. قدم «فوريفر يانغ»، الذي لم يبدِ أي راحة أثناء التنقل، أفضل أداء له في اللحظات الأخيرة، لكن أداءه لم يكن كافياً، ليحتل المركز الثالث.

كان الفارس فلورانت جيرو، سعيداً بمسار «هوت شوت» في المركز الثالث أو الرابع من آخر سباق في الجزء الخلفي، انطلق «هوت شوت» بقوة عند المنعطف، بينما واصل «ووك أوف ستارز» و«ميكستو» تنويع أدائهما في المقدمة، أعطى جيرو «هوت شوت» إشارته قبل حوالي 500 متر من النهاية، ليحسم فارق النقاط بين «كاتونا» و«إمبريال إمبيرور»، ولم يقدم «فوريفر يانغ» الأداء السلس الذي قدمه عندما سجل في الرياض قبل 42 يوماً، لكنه أظهر قدراته القتالية في وقت متأخر من السباق ليحصل على المركز الثالث.

من جهته، قال الفارس جيرو: لم أتوقع الفوز إلا في المئة متر الأخيرة، تجاوزت العديد من الخيول، كان «فوريفر يانغ» هدفي، ولم يكن يتحرك إطلاقاً، حاولت إيجاد حصان آخر لألحق به، ومن هنا كان حصاني جاهزاً، لسببٍ ما، كان يركض أمامي طوال الوقت، إنه مذهل.

وقال المدرب كوكس: ما زلت لا أصدق ذلك، إنه أمر لا يصدق، كنت أتمنى لو كنت هناك، لكن مع كل هذه الانشغالات مع هذين الحصانين ذوي الثلاث سنوات، ومحاولة الوصول إلى ديربي كنتاكي، لم أتمكن من الحضور، مع ذلك، كان في أيدٍ أمينة مع الأشخاص الذين أرسلتهم معه إلى دبي، إنه إنجاز عظيم.