سعيد بن سرور: توقعت فوز «دبي فيوتشر» قياساً على تميزه وتفوقه

عبر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن بالغ سعادته بالفوز الذي حققه الجواد الذي يشرف على تدريبه «دبي فيوتشر» في الشوط الثاني على لقب «كأس دبي الذهبي»، لافتاً إلى أن الفوز هو ثمرة دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موضحاً أنه كان يتوقع الفوز قياساً على تميز هذا الجواد الذي سبق وفاز في سباقات ببريطانيا، ودبي، كما فاز الشهر الماضي في سباق الفئة الثالثة «قروب 3»، وهذا يؤكد تفوقه بالرغم من أنه يشارك لأول مرة في مسافة الميلين، إذ شارك من قبل في مسافة الميل ونصف والميل وربع الميل، وهذه الأمسية هي مختلفة بالنسبة له، كما أن تقيد الفارس بالتوجيهات قبل انطلاقة السباق أسهمت في تحقيق هذا الفوز.

وأوضح المدرب العالمي سعيد بن سرور، أن «دبي فيوتشر» بعد تغيبه الفترة السابقة بسبب الإصابة عاد بقوة في التدريبات الصباحية وشارك في أول سباق بعد مرور عامين من الإصابة وحقق نتائج متميزة وأكد جاهزيته.