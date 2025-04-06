بانوتشي: لم أشهد حدثاً رياضياً بروعة كأس دبي العالمي

أكد كريستيان بانوتشي، المدرب ونجم الكرة الإيطالية سابقاً، أنه حضر العديد من الأحداث الرياضية في عدة دول، والخاصة بكرة القدم وغيرها من الأنشطة، لكنه لم يشهد حدثاً بروعة سباقات كأس دبي العالمي، مثل النسخة الجديدة التي تابعها أمس.

وقال بانوتشي الذي يقيم بشكل دائم في «دانة الدنيا»، وتابع السباق من مضمار ميدان، إنه حضر بناء على دعوة من أحد أصدقائه للمرة الأولى رغم إقامته في دبي منذ سنوات، والتي ظل يشعر فيها بسعادة كبيرة. وأضاف: «لم أكن أتوقع أن أعيش مثل هذه الأجواء الرائعة، لقد حضرت للتغيير والترفيه، كنت أعرف أنه سباق مهم وأن الجميع يأتي إليه لكن ما شاهدته كان فوق توقعاتي، إنها أجواء مميزة جداً وحدث يتمنى كل شخص أن يتابع ولو جزءاً منه».

وأكد النجم الإيطالي الذي دافع عن قمصان عدد من الأندية الكبيرة في إيطاليا وأوروبا واتجه إلى التدريب بعد اعتزال لعب كرة القدم، أن أكثر ما لفت نظره وجود جموع من الجماهير وتفاعلهم مع أشواط الكرنفال، ذاكراً أن اهتمام دبي بالخيول خلق قاعدة كبيرة للسباقات وأضاف: «لا يمكن أن تجذب هذا العدد الضخم من الجمهور إذا لم تكن تقدم لهم تجربة مميزة وناجحة وتهيئ لهم الأجواء المناسبة التي تساعدهم على الحضور والمتعة بالأمسية، هذا دائماً ما تفعله دبي في كل فعالية أو حدث رياضي».

وأشار بانوتشي إلى أن تجربة النسخة الحالية ستجعله يكون حريصاً على متابعة النسخ المقبلة من المهرجان العالمي، وقال: «عشت لحظات رائعة وجميلة كان بها الكثير من الإثارة رغم أنني متفرج فقط ولست مشاركاً بأحد الخيول، لذلك سأحرص على الحضور في العام المقبل حتى وإن كنت خارج الإمارات، من المؤكد أن هذا الحدث يستحق أن نحرص على التواجد به لأنه تجربة مهمة بها الكثير من المتعة والترفيه».