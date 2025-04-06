«دارك سيفرون» يهدي الإمارات لقب «دبي غولدن شاهين»

أضاف «دارك سيفرون»، لمالكه سلطان علي السبوسي، ثاني الألقاب للإمارات في أمسية النسخة 29 لكأس دبي العالمي، بفوزه الغالي بلقب بطولة «دبي غولدن شاهين» في الشوط السادس برعاية «نخيل» بمجموع جوائز 2 مليون دولار، في شوط خصص للخيل المهجنة عمر 3 سنوات وما فوق، وجاء الفوز بعد منافسة قوية مع صاحبي المركزين الثاني والثالث في الأمتار الأخيرة حسمها البطل «دارك سيفرون» بأقل من نصف الطول تحت إشراف المدرب الوطني أحمد بن حرمش وبقيادة الفارس كونور بيسلي صاحب أول الانتصارات في الأمسية في شوط الخيول العربية الأصيلة، ونجح «دارك سيفرون» في قطع مسافة 1200 متر في 1:11:40 دقيقة، وجاء الحصان البريطاني «ناكاتومي» ثاني الترتيب.