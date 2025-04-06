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الفروسية

«دانون ديسايل» بطلاً لـ«دبي شيماء كلاسيك»

الشوط الثامن

البيان

واصلت الخيول اليابانية تألقها في أمسية النسخة 29، ووصلت للفوز الثالث لها في الأمسية، وذلك في الشوط الثامن المخصص للخيل المهجنة عمر 4 سنوات وما فوق، وذلك عندما حقق «دانون ديسايل» لقب بطولة «لونجين دبي شيماء كلاسيك» برعاية لونجين في الشوط البالغة جائزته النقدية 6 ملايين دولار، وجاء فوز الحصان الياباني المملوك لشركة دانوكس تحت إشراف المدرب شوجو ياسودا وقيادة الفارس كيتا توساكي ونجح في قطع مسافة 2410 أمتار بالمضمار العشبي في 2:27:05 دقيقة، متقدماً بفارق طول وربع الطول عن الحصان الفرنسي «كالانداغان»، فيما جاء الحصان الياباني «دوريزا» في المركز الثالث، وشاركت 9 خيول في السباق.