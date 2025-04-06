«دانون ديسايل» بطلاً لـ«دبي شيماء كلاسيك»

واصلت الخيول اليابانية تألقها في أمسية النسخة 29، ووصلت للفوز الثالث لها في الأمسية، وذلك في الشوط الثامن المخصص للخيل المهجنة عمر 4 سنوات وما فوق، وذلك عندما حقق «دانون ديسايل» لقب بطولة «لونجين دبي شيماء كلاسيك» برعاية لونجين في الشوط البالغة جائزته النقدية 6 ملايين دولار، وجاء فوز الحصان الياباني المملوك لشركة دانوكس تحت إشراف المدرب شوجو ياسودا وقيادة الفارس كيتا توساكي ونجح في قطع مسافة 2410 أمتار بالمضمار العشبي في 2:27:05 دقيقة، متقدماً بفارق طول وربع الطول عن الحصان الفرنسي «كالانداغان»، فيما جاء الحصان الياباني «دوريزا» في المركز الثالث، وشاركت 9 خيول في السباق.