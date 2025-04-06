لقب «جودلفين للميل» يذهب إلى «راغينغ تورنت»

برهن «راغينغ تورنت» على تألق الخيول الأمريكية في الأمسية العالمية بعد أن نجح في حسم الشوط الثالث المخصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر في المضمار الرملي، ليظفر بلقب بطولة «جودلفين للميل»، برعاية «إعمار»، بمجموع جوائز مليون دولار.

جاء فوز «راغينغ تورنت» بإشراف المدرب دووج أونيل، وبقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وتخطى أقرب منافسيه «الحصان الفرنسي كينج جولد» بفارق 3 أطوال ونصف الطول، في زمن قدره 1:36:69 دقيقة، فيما حل في المركز الثالث الحصان الياباني «كازو بيترين»، وشارك في هذا الشوط 14 خيلاً، بعد انسحاب «كاليوسترو» و«مشترى».