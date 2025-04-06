كأس الاتحاد للقدرة تنطلق اليوم بـ«الإسطبلات الخاصة»

تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، صباح اليوم، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في فاتحة سباقات كأس الاتحاد للقدرة، والذي يشتمل على سباقين آخرين وهما، السيدات لمسافة 100 كلم والذي ينطلق غداً، وسباق العمالقة بعد غدٍ لمسافة 100 كلم. وينظم سباقات كأس الاتحاد للقدرة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويعد خاتمة سباقات الموسم بقرية بوذيب.

وتبلغ مسافة المرحلة الأولى لسباق الإسطبلات الخاصة 30 كلم ورسمت باللون البرتقالي، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.