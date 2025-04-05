كأس دبي العالمي.. " بيليفينغ " بطلة الشوط الرابع "القوز سبرنت"

تُوجت الفرس الإيرلندية "بيليفينغ" بلقب شوط "القوز سبرنت" للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى، رابع أشواط أمسية كأس دبي العالمي 2025 في نسختها الـ 29 والتي أقيمت اليوم السبت على مضمار "ميدان" العالمي.

ونجحت "بيليفينغ" المملوكة لكل من جي ماجنير، وإم تابور، ودي سميث، وريزليوت، وتحت إشراف المدرب جورج بووي وقيادة الفارس وليام بيوك، في الفوز بالشوط الذي أقيم على مسافة 1200 متر على المضمار العشبي، بمشاركة 11 من نخبة الخيول، وبلغت قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار برعاية "عزيزي للتطوير العقاري".

وسجلت "بيليفينغ" زمناً قدره 1:07:77 دقيقة، لتظفر بالمركز الأول وجائزة مالية قيمتها 870 ألف دولار وحل بالمركز الثاني الجواد الياباني "وين كارنيليان" المملوك لشركة وين، بإشراف يوشي شيكاتو وقيادة الفارس كوزي ميورا، ونال جائزة مالية قدرها 300 ألف دولار، بينما حل ثالثاً الجواد البريطاني "ريجونال" المملوك لفيوتشر تشامبيونيز ريسينج ريجينال، تحت إشراف إدوارد بيثيل وقيادة كالوم رودريجيز، وجمع 150 ألف دولار.