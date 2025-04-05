كأس دبي العالمي.. "راغينغ تورنت" بطلا للشوط الثالث "جودلفين مايل"

تُوّج المهر الأمريكي "راغينغ تورنت" بلقب شوط "جودلفين مايل" للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الثانية، ثالث أشواط أمسية كأس دبي العالمي 2025 في نسختها الـ29، والتي أقيمت اليوم السبت على مضمار "ميدان" العالمي.

ونجح "راغينغ تورنت" المملوك لتشانج يوشينج وجريت فريندز ستيبلز، وتحت إشراف المدرب دووج أونيل وقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، في حسم الشوط الذي امتد لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والذي بلغت قيمة جوائزه مليون دولار برعاية "إعمار"، بمشاركة 16 جواداً من نخبة الخيول.

وأنهى "راغينغ تورنت" السباق بزمن بلغ 1:36:70 دقيقة، لينتزع المركز الأول وجائزة مالية قدرها 580 ألف دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد الفرنسي "كينج جولد" المملوك لكريستيان وينجتانس، بإشراف نيكولاس كولوري وقيادة أدري دي فريز، محققاً جائزة قدرها 200 ألف دولار، فيما حل ثالثاً الجواد الياباني "كازو بيترين" المملوك لكازومي يوشيدا، تحت إشراف مانابو آيكسو وقيادة كريستيان ديمورو، ونال جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.

و أعرب الفارس فرانكي ديتوري عن سعادته بهذا الإنجاز على الرغم من أن الجواد لم يكن في دائرة الترشيح للفوز بلقب هذا الشوط وقال إن ثقتي كانت كبيرة بالفوز،والاستعداد كان جيدا للغاية في دبي، وأبحث هنا دائما عن الانجازات.

وتحدث فرانكي ديتوري عن قفزته الاحتفالية مؤكدا أنها سر نجاحه دائما في جميع سباقاته ودائما ما تحفزه على المزيد من الإنجازات.

على صعيد متصل شارك 207 من متطوعي ومتطوعات فريق برنامج " مارشال الإماراتي" من جنسيات مختلفة في كأس دبي العالمي اليوم على "مضمار ميدان" في دبي، من خلال اللجان المختلفة في الاستقبال وتوجيه الضيوف، وتقديم جميع أنواع التسهيلات المطلوبة للجمهور.

وأكد أنس الحمادي مساعد مدير المتطوعين أن المشاركة في كأس دبي العالمي تكتسب أهمية كبيرة نظراً للقيمة التي يمثلها هذا الحدث، والزخم المميز لفعالياته المختلفة بحضور جماهيري كبير، ومشاركة أبرز الملاك والمدربين والخيول والفرسان على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المتطوعين من الإمارات وبقية الجنسيات الأخرى يتميزون بالكفاءة الكبيرة، ويتحدثون العديد من اللغات، وسبق لهم المشاركة في الكثير من الأحداث الرياضية التي شهدتها الدولة، وتقام لهم دورات تأهيلية لتمكينهم من المهارات التي تعزز قدراتهم في عكس الصورة المشرفة عن دولة الإمارات في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية.