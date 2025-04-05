" دبي فيوتشر" بطلاً لـ"كأس دبي الذهبي" ثاني أشواط كأس دبي العالمي 2025

فاز الجواد الإماراتي “دبي فيوتشر” بـ "كأس دبي الذهبي"، ثاني أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ29 المقامة اليوم على مضمار "ميدان".

وحصد "دبي فيوتشر "، المملوك لـ "جودلفين"، لقب الشوط الثاني، الذي تبلغ قيمة جوائزه مليون دولار برعاية الطاير للسيارات، ومسافته 3200 متر "الفئة الثانية"، على المسار العشبي، وأقيم بمشاركة 10 جياد.

واحتل "دبي فيوتشر" بقيادة الفارس سلفستر دي سوسا، وبإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور الصدارة بزمن 3:21:50 دقيقة ليحصد جائزة المركز الأول البالغة 580 ألف دولار.

وجاء الجواد "دبل ميجور" المملوك لـ "ويرثيمر وفرير" بقيادة الفارس ماكسيم جايون، وإشراف المدرب كريستوفر فيرلاند، في المركز الثاني، ليحصد 200 ألف دولار.

واحتل "إبيك بويت" المملوك لأكيلا للتهجين المحدودة، بقيادة الفارس دانييل تودهوب، وإشراف ديفيد أوميرا، المركز الثالث وحصل على 100 ألف دولار.

وأعرب المدرب الإماراتي سعيد بن سرور عن سعادته بتتويج الجواد " دبي فيوتشر" بلقب الشوط الثاني" دبي جولد كاب" من كأس دبي العالمي للخيول، مؤكدا أنه إنجاز كبير للجواد البالغ من العمر 9 سنوات، حيث لم يمنعه العمر من التفوق بقيادة الفارس سلفستر دي سوسا.

وقال مدرب الجواد "دبي فيوتشر" في تصريح له عقب ختام الشوط الثاني البالغة جوائزه مليون دولار أمريكي إن هذا الفوز رائع للغاية لهذا الجواد ابن البطل "دبي ميلنيوم"، صاحب السلالة العريقة.

وأضاف المدرب أنه سبق لهذا الجواد أن شارك في بطولات كبيرة في أوروبا والبحرين وحقق انتصارات لافتة وهو اليوم يعود للإمارات بلقب جديد، وبالتأكيد فإنه قادر على تحقيق المزيد في كأس دبي العالمي وغيره من المحافل الكبرى.