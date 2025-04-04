«دبي للإعلام» تواكب الأمسية العالمية بتغطية استثنائية

تواكب «دبي للإعلام» فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من كأس دبي العالمي 2025 التي تنطلق غداً على مضمار ميدان العالمي، من خلال تغطية خاصة واستثنائية عبر شاشة «دبي ريسنج» والقنوات والمنصات الرقمية الأخرى التابعة لـ«دبي للإعلام» .

وأكدت سارة الجرمن، رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، أن التغطية الإعلامية الخاصة والموسعة لكأس دبي العالمي 2025 تأتي تأكيداً على الالتزام في مواكبة الفعاليات الكبرى التي تحتضنها دبي من بينها الحدث الأشهر في رياضة الفروسية كأس دبي العالمي، لاسيما وأن دبي تعد عاصمة سباقات الخيل ورائدة الفروسية في العالم بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ولفتت الجرمن، إلى أن «دبي للإعلام» حريصة على تقديم أفضل تغطية للنسخة الـ29 للأمسية العالمية بما ينسجم مع المكانة الرائدة للحدث الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبما يليق بالسمعة العالمية الكبيرة لدبي في تنظيم ومواكبة كبرى الأحداث والفعاليات الدولية التي تستضيفها على مدار العام مما قادها لتكون مركزاً عالمياً في مختلف المجالات والقطاعات.

وأضافت: نحن نواكب إعلامياً حجم هذه الأمسية العالمية التي تستقطب نخبة الخيول وأفضل الفرسان من مختلف دول العالم في مضمار ميدان الأيقونة العالمية في سباقات الخيل، وذلك من خلال إقامة استوديو باللغة العربية لمتابعة الحدث العالمي بداية من الثانية ظهراً، وآخر باللغة الإنجليزية يبدأ في تمام الساعة الثانية والنصف، في خطوة احترافية متميزة، لاسيما وأن كأس دبي العالمي بات من أبرز الأحداث الرياضية وأكثرها متابعة على مستوى العالم، ونحن في «دبي للإعلام» نسعى لأن نضع المشاهد في قلب الحدث، عبر تغطية إعلامية شاملة ومتكاملة تليق بمكانة الحدث.

استعداد مبكر

من جهته، أوضح عبد الرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في «دبي للإعلام»، أن المؤسسة حرصت على الاستعداد مبكراً لكأس دبي العالمي 2025 والذي يحظى بدعم كبير ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث يواصل الحدث مسيرته الملهمة منذ انطلاقه عام 1996 بفضل رؤية سموه كي تكون دبي في المقدمة دائماً، معرباً عن فخرهم في «دبي للإعلام» بأن يكونوا جزءاً من هذا الحدث من خلال التواجد في قلب الحدث العالمي.

وكشف أمين أن «دبي ريسينج» أعدت خطة إعلامية مميزة لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح لهذا الحدث العالمي وبما يسهم في تعزيز مكانة المؤسسة التنافسي على الساحة الإعلامية الرياضية، حيث تضم التغطية الإعلامية باقة منوعة من البرامج والتقارير والفواصل الخاصة، التي ترصد التحضيرات وتسلّط الضوء على المشاركين من خيول وفرسان، باستخدام أحدث الأدوات والوسائل بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الابتكاري لتقديم محتوى يتميز بالإبداع والشمولية.