النسخة 29 تستعد لاستقبال آلاف الجماهير.. كأس دبي العالمي ينطلق في «درة المضامير» غداً

تنطلق غداً فعاليات النسخة 29 من كأس دبي العالمي في «درة المضامير» ميدان، بمشاركة أكثر من 100 خيل من 13 دولة، تتنافس في أمسية استثنائية تضم 9 أشواط يبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار.

وستكون الأنظار متجهة في الأمسية العالمية إلى الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» برعاية طيران الإمارات، أغلى سباقات الأمسية الذي تبلغ جائزته الإجمالية 12 مليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد منافسة قوية في ظل مشاركة كوكبة من الجياد اليابانية من أبرزها بطل نسخة 2023 ووصيف 2024 «أوشبا تيسورو» الذي يصطدم بمواطنه والمرشح الأول «فور إيفر يونغ» بطل ديربي الإمارات 2024، والفائز بكأس السعودية 2025 خاصة بعد أن وضعتهما القرعة بجانب بعضهما البعض في البوابتين الخامسة والرابعة.

وتضم الأمسية نخبة من المدربين من بينهم المدرب بوبات سيمار، الذي يتطلع إلى تكرار إنجاز العام الماضي الفائز في 2024 مع الجواد «لوريل ريفير»، حيث يدفع سيمار في السباق الرئيس بجوادين من أصحاب الخبرة في مضمار ميدان، وحققا نتائج لافتة في الموسم الحالي، سواء الجواد البريطاني «إمبريال إمبيرو»، أو ممثل السعودية «ووك أوف ستارز».

واختتمت أبرز الخيول المشاركة تدريباتها على مضمار ميدان وسط أجواء مميزة بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتتكون الأمسية من 9 أشواط من ضمنها 6 أشواط من الفئة الأولى «جروب 1» وهي: الشوط الرئيس كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «رملي» برعاية «طيران الإمارات» وقيمة جائزته 12 مليون دولار بمشاركة 11 خيلاً، وشوط «دبي تيرف» برعاية موانئ دبي العالمية، لمسافة 1800 متر «عشبي» وقيمة جائزته 5 ملايين دولار، بمشاركة 7 خيول، وشوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار، برعاية لونجين، ومجموع جوائزه المالية 6 ملايين دولار، بمشاركة 9 خيول.

ومن أهم أشواط السرعة، سباق «دبي جولدن شاهين»، برعاية «نخيل»، ومسافته 1200 متر «رملي» للفئة الأولى على المضمار الرملي، وقيمة جائزته مليون دولار، ويشارك فيه 13 خيلاً.

ويضم شوط القوز للسرعة «عشبي» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، والذي تبلغ قيمة جائزته 1.5 مليون دولار، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، 11 خيلاً.

كما تضم الأمسية سباق «دبي كحيلة كلاسيك»، والذي يعد بمثابة مونديال للخيول العربية الأصيلة «للفئة الأولى» لمسافة 2000 متر رملي برعاية «زعبيل فيد» ويشارك فيه 15 خيلاً، إضافة إلى 3 سباقات أخرى ستكون مليئة بالتحدي والإثارة وهي: «جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي برعاية «إعمار» والبالغ مجموع جوائزه مليون دولار بمشاركة 14 خيلاً، و«دبي غولد كب» لمسافة 3200 متر عشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغ مجموع جوائزه مليون دولار، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي ومجموع جوائزه مليون دولار برعاية «جميرا» بإجمالي جوائز مالية قيمتها مليون دولار وبمشاركة 9 خيول.

وتدافع 4 خيول عن ألقابها في الأمسية، «ريبلز رومانس» بشعار جودلفين بطل سباق «دبي شيماء كلاسيك» في النسخة الماضية، حيث يأمل المدرب شارلي أبلبي أن يواصل نجم جودلفين نتائجه المميزة آخرها المحافظة على لقب كأس أمير قطر في الدوحة للعام الثاني على التوالي في ظهوره الأول بعمر السبع سنوات، كما يملك ابن «دباوي» مسيرة من الانتصارات العالمية في مضمار ميدان، بجانب إحراز لقب سباق شامبيونس آند شارتر كب للفئة الأولى في هونغ كونغ، إضافة إلى الإنجاز المميز على المستوى الأعلى للسباقات الفئوية بعد أن تفوق ببسالة على «روشام بارك» في سباق بريدرز كب تيرف للفئة الأولى، ليصبح أول جواد يحقق اللقب في نسختين غير متتاليتين.

وحصل النجم «ريبلز رومانس» على جائزة أفضل جواد مسن على العشب خلال حفل جوائز إكليبس كما شغل المركز الثاني في قائمة أكثر خيول جودلفين تحقيقاً للفوز بسباقات الفئة الأولى، بفارق فوز واحد فقط خلف «أنامو».

ومن أبرز الخيول الأخرى التي تدافع عن اللقب هذا العام، «توز» لـ«إسطبل داكي» الذي يسعى إلى المحافظة على لقب «دبي جولدن شاهين» بعد تألقه في النسخة الماضية بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، حيث حافظ نجم سباقات السرعة «توز» على سجله بلا هزائم هذا الموسم على مضمار ميدان بتحقيق عدة انتصارات أبرزها الفوز في أمسية «سوبر ساترداي» بلقب «مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، محققاً الفوز الخامس على التوالي، إضافة إلى سباقي القرهود للسرعة «الشندغة سبرينت».

كما يدافع الجواد السعودي «تلال الخالدية» بشعار إسطبلات الخالدية عن لقب سباق «دبي كحيلة كلاسيك» آملاً مواصلة الإنجازات وتعزيز سجله الحافل بـ16 انتصاراً.

ومن الأسماء المميزة الحاضرة للدفاع عن اللقب، «فاكتور شيفال» لفريق «فالور ذ. م. م وجاري باربر» بطل النسخة الماضية من سباق «دبي تيرف».