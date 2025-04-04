«دي بي ورلد» ترعى سباق «دبي تيرف» بـ 5 ملايين دولار

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن رعايتها لسباق دبي تيرف جروب وَن، بجائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار للسباق الذي يعد أحد أبرز وأقوى منافسات أمسية كأس دبي العالمي، المقرر لها غداً على مضمار ميدان العالمي.

ويعد سباق دبي تيرف جروب وَن واحداً من أهم سباقات المضمار العشبي في العالم حيث يمتد لمسافة 1800 متر. ومنذ انطلاقته الأولى في عام 1996، استقطب نخبة من أبرز الخيول من كافة أرجاء العالم. وتضم قائمة الفائزين به مجموعة من الأسماء المرموقة لخيول قادمة من جنوب أفريقيا، وبريطانيا، واليابان، وفرنسا، والإمارات.

سطر الجواد لورد نورث فوزاً مشتركاً تاريخياً (ديد هيت) في نسخة 2022 من السباق بإشراف المدرب جون وثادي غوسدن، مع العلم بأنه أحرز اللقب في 2021 و2023، بينما تألق الفرنسي فاكتور شيفال بأداء مثير في نسخة 2024 من السباق.

وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «يشكل كأس دبي العالمي محطة بارزة في أجندة سباقات الخيل العالمية، إذ يجسد معاني التميز والمرونة والتعاون العالمي، وهي ذات القيم التي تنسجم مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية. تتيح لنا رعايتنا لسباق دبي تيرف الاحتفال بهذه الصفات الأصيلة، بالتوازي مع دعمنا لرياضة عريقة ترسخ إرث دبي الثقافي الأصيل. ونتطلع بشغف إلى يوم حافل بالتشويق مع سباقات ميدان».

من جانبه، قال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «تعد مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» من الداعمين الأساسيين للرياضة بمختلف أنواعها في دبي، خاصة من خلال رعايتها لرياضة الغولف وسباقات الخيل، ونثمّن دعمها كثيراً لأحد أهم سباقاتنا، ونتمنى لفريقها وضيوفها قضاء أمسية ممتعة معنا في أمسية كأس دبي العالمي». يقام سباق دبي تيرف جروب وَن برعاية «دي بي ورلد» في سابع أشواط الأمسية.