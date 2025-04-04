نخبة الفرسان يختتمون تحضيراتهم استعداداً لكأس دبي العالمي غداً

اختتم نخبة الفرسان على صهوة أفضل خيول العالم تحضيراتهم النهائية للنسخة الـ29 من أمسية كأس دبي العالمي، التي تنطلق غداً على مضمار ميدان، بمشاركة أكثر من 100 خيل من 13 دولة يجمعها التنافس في 9 أشواط عالمية تبلغ قيمتها الإجمالية 30.5 مليون دولار.

ويترقب عشاق سباقات الخيل من مختلف أرجاء المعمورة الأمسية الأروع في العالم، لا سيما أغلى سباقات الحفل البالغ مجموع جوائزه المالية 12 مليون دولار، وشهد مضمار ميدان، صباح أمس، التدريبات الأخيرة للفرسان والخيول وسط حضور مميز من عشاق ومحبي سباقات الخيل ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

من أبرز الخيول التي سجلت حضورها المبكر في التدريبات الصباحية الأخيرة، المرشح الأول الجواد الياباني «فور إيفر يونغ» بطل ديربي الإمارات 2024، وبطل كأس السعودية 2025، ومواطنه «أوشبا تيسورو» بطل كأس دبي العالمي 2023، ووصيف نسخة 2024، اللذان خدمتهما القرعة بعد وضعهما بجوار بعضهما في البوابتين الخامسة والرابعة، كما شملت التدريبات مجموعة أخرى من الخيول التي ستشارك في بقية الأشواط على الأرضيتين الرملية والعشبية.

وأكدت اللجنة المنظمة لأمسية كأس دبي العالمي جاهزيتها الكاملة لاستقبال الحدث وزواره وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية، وسط حضور جماهيري كبير متوقع للأمسية التي ستحظى بتغطية إعلامية غير مسبوقة تشمل البث المباشر لأكثر من 170 دولة حول العالم، ما يعكس المكانة الرائدة والسمعة العالمية التي باتت تتمتع بها دبي في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات على خريطة العالم.

وتشهد النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي العديد من الفعاليات المميزة بجانب أشواط الأمسية التي تنطلق في تمام الساعة 4:35 عصر الغد، وتُختتم بالشوط الرئيس في الساعة التاسعة والنصف مساءً، على أن يسدل الستار على الحدث عبر حفل رائع ختامي يشهد عروضاً مميزة ستنال إعجاب الجمهور.